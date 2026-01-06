Un análisis con una gota de sangre podría adelantar el diagnóstico del alzhéimer

Un simple pinchazo en el dedo podría convertirse en una herramienta clave para adelantar el diagnóstico del alzhéimer, una enfermedad neurodegenerativa que afecta a más de 50 millones de personas en todo el mundo. Científicos y médicos de Europa y Norteamérica, entre ellos varios investigadores españoles, han desarrollado y validado un método que permite detectar de forma precoz signos de la enfermedad a partir de una gota de sangre capilar.

El avance, aún en fase preliminar, supone un paso relevante frente a los métodos actuales, más invasivos y costosos. El estudio, publicado este lunes en Nature Medicine, demuestra que este análisis puede identificar la patología amiloide, uno de los principales marcadores del alzhéimer, con una precisión diagnóstica del 86%.

Una alternativa a las pruebas invasivas

En la práctica clínica habitual, la confirmación del alzhéimer requiere pruebas como la punción lumbar o estudios de imagen cerebral PET, procedimientos complejos que dificultan su aplicación generalizada. En los últimos años se han desarrollado análisis de sangre venosa capaces de detectar proteínas asociadas a la enfermedad, como la p-tau217, con una precisión superior al 90%.

La principal novedad del método presentado ahora es que no necesita una extracción de sangre convencional. Basta con una pequeña muestra obtenida mediante un leve pinchazo en el dedo índice o anular, cuya sangre se seca sobre un papel de filtro especial. En esa muestra se cuantifican proteínas como p-tau217, GFAP y NfL, vinculadas al desarrollo del alzhéimer.

La prueba se ha validado en un grupo de 337 pacientes, tanto con síntomas de demencia como asintomáticos, reclutados en centros de Barcelona, Suecia, Reino Unido e Italia. Según los investigadores, este sistema simplifica de forma notable la logística, ya que no requiere una infraestructura compleja para refrigerar o transportar las muestras ni un alto nivel de especialización técnica.

"Este método podría acelerar la identificación de personas en riesgo de sufrir la enfermedad de Alzhéimer, agilizando su derivación a las unidades de memoria especializadas", explica Xavier Morató, director de ensayos clínicos del Centro de Alzhéimer Ace, en Barcelona, y uno de los autores principales del estudio. "El objetivo es democratizar el acceso al diagnóstico precoz", añade.

Prudencia y potencial futuro

El alzhéimer sigue siendo incurable, en parte porque puede avanzar durante años sin síntomas. Cuando se detecta, a menudo es demasiado tarde para aplicar los nuevos fármacos disponibles, que solo logran retrasar la evolución unos 18 meses si se administran en fases iniciales. La Sociedad Española de Neurología estima que más del 50% de los casos leves no están diagnosticados.

No obstante, algunos expertos piden cautela. Raquel Sánchez Valle, del Hospital Clínic de Barcelona, considera que el método "simplifica las cosas en estudios de investigación masivos", pero advierte de que "no debería tener aplicación asistencial fuera de un contexto clínico controlado". También alerta del riesgo de una comercialización directa al consumidor sin supervisión médica.

En una línea similar, David Pérez, neurólogo del Hospital 12 de Octubre de Madrid, valora el trabajo como "interesante", aunque subraya la necesidad de "realismo" antes de una implantación clínica generalizada.

