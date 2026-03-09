Científicos de Granada crean una córnea artificial con escamas de pez para no depender de la donación de órganos

Implante de córnea con escamas de peces. Puede sonar a película de ciencia ficción, pero investigadores de la Universidad de Granada lo han hecho posible. Una solución revolucionaria para regenerar la cornea humana y, de paso, combatir la escasez de trasplantes en humanos.

La cornea, que es la parte transparente de nuestro ojo, carece de vasos sanguíneos y su capacidad de reparación es casi nula. Hasta ahora, frente a patologías corneales graves, la solución principal es el trasplante de un donante fallecido, lo que implica entrar en una lista de espera.

Pero investigadores del Grupo de Ingeniería Tisular del Departamento de Histología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada y del Instituto de Investigación Biosanitaria han conseguido crear unos implantes altamente biocompatibles, resistentes y transparentes, a partir de escamas de varios tipos de peces comúnmente encontrados en el mercado, como las carpas.

Alternativa a las listas de espera

"Aunque el trasplante común suele ofrecer buenos resultados, es necesario desarrollar nuevos métodos eficaces en la regeneración que no dependan de la donación de órganos, sujeta a listas de espera", explica Miguel Alaminos, catedrático de Histología de la UGR.

El análisis exhaustivo de las escamas de los peces ha demostrado su utilidad potencial para la reparación y regeneración de la córnea, con buenos resultados funcionales, tanto en laboratorio como en animales de experimentación a los que se ha implantado este material.

Un impulso para la economía local

"Estos resultados permiten, no solo contar con un nuevo producto potencialmente útil para el tratamiento de las enfermedades de la córnea, sino poner en valor un recurso natural derivado de la pesca, actividad de gran importancia económica en la provincia de Granada", detalla la catedrática de Histología de la UGR Ingrid Garzón, que recuerda que, debido a su origen, este producto es muy accesible, fácil de obtener y de bajo coste económico, y "podría contribuir a potenciar el sector pesquero en una zona en la que se está viendo afectada por numerosas restricciones y condicionantes".

La investigación, que se ha dado a conocer este lunes con la presencia de Miguel Alaminos, Ingrid Garzón y el gerente del PTS Manuel Reyes, ha sido desarrollado en los laboratorios de Ingeniería Tisular del Departamento de Histología de la Universidad de Granada, financiado con fondos del Instituto de Salud Carlos III del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España.

