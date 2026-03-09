Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Salud

Córnea artificial

Científicos de Granada crean una córnea artificial con escamas de pez para no depender de la donación de órganos

El Grupo de Ingeniería Tisular de la Universidad de Granada y el Instituto de Investigación Biosanitaria desarrollan una córnea artificial a base de escamas, que ya ofrece resultados prometedores en laboratorio y en pruebas con animales.

Implante de córnea con escamas de peces

Implante de córnea con escamas de peces

Publicidad

Marta Álvarez
Publicado:

Implante de córnea con escamas de peces. Puede sonar a película de ciencia ficción, pero investigadores de la Universidad de Granada lo han hecho posible. Una solución revolucionaria para regenerar la cornea humana y, de paso, combatir la escasez de trasplantes en humanos.

La cornea, que es la parte transparente de nuestro ojo, carece de vasos sanguíneos y su capacidad de reparación es casi nula. Hasta ahora, frente a patologías corneales graves, la solución principal es el trasplante de un donante fallecido, lo que implica entrar en una lista de espera.

Pero investigadores del Grupo de Ingeniería Tisular del Departamento de Histología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada y del Instituto de Investigación Biosanitaria han conseguido crear unos implantes altamente biocompatibles, resistentes y transparentes, a partir de escamas de varios tipos de peces comúnmente encontrados en el mercado, como las carpas.

Alternativa a las listas de espera

"Aunque el trasplante común suele ofrecer buenos resultados, es necesario desarrollar nuevos métodos eficaces en la regeneración que no dependan de la donación de órganos, sujeta a listas de espera", explica Miguel Alaminos, catedrático de Histología de la UGR.

El análisis exhaustivo de las escamas de los peces ha demostrado su utilidad potencial para la reparación y regeneración de la córnea, con buenos resultados funcionales, tanto en laboratorio como en animales de experimentación a los que se ha implantado este material.

Un impulso para la economía local

"Estos resultados permiten, no solo contar con un nuevo producto potencialmente útil para el tratamiento de las enfermedades de la córnea, sino poner en valor un recurso natural derivado de la pesca, actividad de gran importancia económica en la provincia de Granada", detalla la catedrática de Histología de la UGR Ingrid Garzón, que recuerda que, debido a su origen, este producto es muy accesible, fácil de obtener y de bajo coste económico, y "podría contribuir a potenciar el sector pesquero en una zona en la que se está viendo afectada por numerosas restricciones y condicionantes".

La investigación, que se ha dado a conocer este lunes con la presencia de Miguel Alaminos, Ingrid Garzón y el gerente del PTS Manuel Reyes, ha sido desarrollado en los laboratorios de Ingeniería Tisular del Departamento de Histología de la Universidad de Granada, financiado con fondos del Instituto de Salud Carlos III del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Un protocolo pionero en España reduce la muerte por infarto intestinal: "De 80% de mortalidad a 80% de supervivencia"

Infarto intestinal

Publicidad

Salud

Investigadores de CNAG han investigado el epicentro del cerebro para comprender cómo evolucionan las enfermedades cerebrales

El líquido cefalorraquídeo, clave para seguir la evolución de tumores cerebrales

Implante de córnea con escamas de peces

Científicos de Granada crean una córnea artificial con escamas de pez para no depender de la donación de órganos

Células madre contra la artrosis

La cirugía con células madre mejora la movilidad y elimina el dolor causado por la artrosis

Peces
Insomnio

Un "botón cerebral" del sueño descubierto en peces podría abrir nuevas vías contra el insomnio

Antena3 Noticias
Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial predice el riesgo de cáncer de mama cuatro años antes

Comiendo yogur, imagen de archivo
Alimentación

Alerta alimentaria por la presencia de almendras y leche no etiquetadas ni declaradas en yogures y biscotes

Las autoridades sanitarias de Cantabria alertaron la presencia de estos elementos distribuidos inicialmente en Cantabria y Castilla y León.

Un hito en el Hospital Sant Joan de Déu: implantan el marcapasos más pequeño del mundo a una recién nacida
HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU

Un hito en el Hospital Sant Joan de Déu: implantan el marcapasos más pequeño del mundo a una recién nacida

La recién nacida de 2 kilos sufrió una grave alteración cardíaca durante el embarazo.

Doctor Alberto Breda

Un cirujano de Barcelona opera en remoto a pacientes urológicos que están en un quirófano en Canarias

La primera expedición 'Balmis para la Visión', impulsada por la Fundación Jorge Alió en Mauritania

Récord contra la ceguera: Cirujanos alicantinos logran operar de cataratas a 176 personas en Mauritania en solo seis días

Foto de archivo de la administración de una vacuna

El Servicio Vasco de Salud envió a los ambulatorios 6.535 vacunas infantiles a punto de caducar

Publicidad