Un joven vasco con covid persistente crea una startup para combatir el dolor crónico con terapias digitales

La vida de Ismael Maceira cambió por completo cuando tan solo tenía 12 años. Tras contagiarse de Covid-19, comenzó a experimentar síntomas que no desaparecían con el tiempo: fatiga extrema, problemas de memoria y dificultades de concentración. Después de meses de consultas médicas y sin respuestas claras, finalmente le diagnosticaron covid persistente, una enfermedad que todavía se sigue investigando y que afecta a millones de personas en todo el mundo.

El adolescente vasco pasó de tener una vida activa a tener que reorganizar por completo su rutina diaria. En algunos momentos incluso necesitaba ayuda para levantarse de la cama o realizar tareas cotidianas. La enfermedad también afectó a su vida académica y social, hasta el punto de tener que cambiar varias veces de colegio. “Pasé de ser un niño activo a vivir en un cuerpo que no me respondía”, nos ha explicado el propio Ismael.

Durante meses, además, no existían tratamientos claros para su situación. Sin embargo, poco a poco descubrió que los videojuegos y otras herramientas tecnológicas podían ayudarle a estimular su memoria y mejorar su capacidad de concentración. Su neurólogo incluso detectó que estaba desarrollando una memoria visual especialmente fuerte, algo que le ayudó a recuperar parte de las habilidades que había perdido.

Fue entonces cuando se hizo una pregunta que acabaría cambiando su futuro: si la tecnología le estaba ayudando a él, ¿por qué no podría ayudar también a otros pacientes?

Con esa inquietud comenzó a investigar y a recabar información sobre el papel de la tecnología en la salud. Tiempo después nació Samira DTx, una startup de terapias digitales que Ismael fundó siendo todavía adolescente junto al cardiólogo Carlos Escobar, del Hospital Universitario La Paz. El proyecto empezó a tomar forma en 2025 con una pequeña inversión inicial y con un objetivo claro: desarrollar soluciones tecnológicas que mejoren la vida de las personas que conviven con enfermedades crónicas.

La propuesta de la empresa se basa en las llamadas terapias digitales (DTx), programas informáticos que, al igual que un medicamento, deben demostrar su eficacia clínica y pueden utilizarse bajo prescripción médica. Estas herramientas combinan inteligencia artificial, realidad virtual y realidad aumentada para acompañar al paciente y ayudarle a gestionar su enfermedad en el día a día.

Tecnología y superación para transformar el tratamiento

Entre sus desarrollos se encuentran tratamientos inmersivos para el dolor crónico mediante realidad virtual, sistemas basados en inteligencia artificial capaces de detectar descompensaciones en pacientes con patologías como el asma o la insuficiencia cardíaca y videojuegos terapéuticos orientados a estimular funciones cognitivas o neurológicas en enfermedades como el párkinson.

El proyecto ha comenzado a llamar la atención tanto en el ámbito sanitario como en el tecnológico y su planteamiento es claro: no sustituir a los tratamientos médicos tradicionales, sino complementarlos con herramientas digitales que permitan un seguimiento más continuo del paciente y terapias más personalizadas.

Además, el contexto sanitario también está cambiando. En Europa, países como Alemania o Francia ya han empezado a incorporar las terapias digitales en sus sistemas públicos de salud, mientras que en España todavía se estudia cómo regular e integrar este tipo de soluciones.

A pesar del crecimiento del proyecto, Ismael continúa compaginando su desarrollo con sus estudios. Su experiencia personal como paciente ha marcado el rumbo de la iniciativa: desarrollar herramientas tecnológicas que permitan a quienes viven con enfermedades crónicas participar activamente en su tratamiento y recuperar parte del control sobre su vida.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.