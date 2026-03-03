Las recomendaciones sobre un estilo de vida saludable para vivir más y mejor

El Congreso de los Diputados ha celebrado unas jornadas sobre el estilo de vida saludable en España. En varias mesas redondas se trataron diferentes temas como la alimentación, el ejercicio físico y las medidas y alternativas que están tomando algunos países europeos para controlar el tabaquismo.

Los especialistas coinciden, como pilar básico, que la salud debe abordarse desde una perspectiva que integre alimentación equilibrada, ejercicio regular, descanso adecuado, buena gestión del estrés y fortalecimiento de las relaciones sociales. Todos estos elementos no sólo influyen en la prevención de enfermedades, sino en la mejora de la calidad de vida.

El tabaquismo, un desafío persistente

Gran parte del debate ha estado dedicado al tabaquismo, uno de los mayores problemas de salud pública en España. Fumar compromete ámbitos críticos de la salud, como la densidad ósea, la salud vascular y la función pulmonar, siendo un factor importante en patologías graves.

El hábito de fumar sigue siendo una de las principales causas de muertes evitables al año. Pese a las campañas de prevención y los avances en tratamientos para dejar de fumar, una gran parte de la población continúa haciéndolo. Esto obliga a que haya el doble de esfuerzo en programas de educación preventiva y programas de abandono al hábito.

Alternativas y reducción del daño

Los expertos coinciden en que la prioridad sanitaria sigue siendo clara: evitar que la población inicie el consumo de tabaco y acompañar a quienes fuman para que consigan dejar de hacerlo. Sin embargo, también existe una parte de la población adulta que ha intentado dejar de fumar en repetidas ocasiones y no lo han conseguido.

Ante esta situación, se ha expuesto un enfoque para reducir los daños. Una estrategia complementaria, pero no sustitutiva, que busca disminuir los efectos negativos de aquellos que siguen fumando. La sustitución del cigarro tradicional por alternativas sin combustión como el tabaco calentado, los cigarrillos electrónicos y las bolsas de nicotina, pueden reducir de manera significativa la exposición a sustancias tóxicas asociadas al humo, el principal responsable del daño.

"El cigarro electrónico no es inocuo, está completamente contraindicado en las personas que no fuman. Sobre todo jóvenes y adolescentes", ha señalado el médico Javier Nieto Iglesias.

No se trata de una vía referente para el abandono, sino de una herramienta que puede ayudar a mejorar la salud pública.

