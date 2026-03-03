Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Salud

Estilo de vida

Las recomendaciones sobre un estilo de vida saludable para vivir más y mejor

El Congreso de los Diputados ha acogido la jornada 'Estilo de vida saludable para la salud en España'. Especialistas en prevención, epidemiología y salud pública han puesto sobre la mesa los factores que más influyen en el bienestar físico y emocional.

Jornadas de estilo de vida saludable

Las recomendaciones sobre un estilo de vida saludable para vivir más y mejor | Antena 3 Noticias

Publicidad

Marta Cidancha
Publicado:

El Congreso de los Diputados ha celebrado unas jornadas sobre el estilo de vida saludable en España. En varias mesas redondas se trataron diferentes temas como la alimentación, el ejercicio físico y las medidas y alternativas que están tomando algunos países europeos para controlar el tabaquismo.

Los especialistas coinciden, como pilar básico, que la salud debe abordarse desde una perspectiva que integre alimentación equilibrada, ejercicio regular, descanso adecuado, buena gestión del estrés y fortalecimiento de las relaciones sociales. Todos estos elementos no sólo influyen en la prevención de enfermedades, sino en la mejora de la calidad de vida.

El tabaquismo, un desafío persistente

Gran parte del debate ha estado dedicado al tabaquismo, uno de los mayores problemas de salud pública en España. Fumar compromete ámbitos críticos de la salud, como la densidad ósea, la salud vascular y la función pulmonar, siendo un factor importante en patologías graves.

El hábito de fumar sigue siendo una de las principales causas de muertes evitables al año. Pese a las campañas de prevención y los avances en tratamientos para dejar de fumar, una gran parte de la población continúa haciéndolo. Esto obliga a que haya el doble de esfuerzo en programas de educación preventiva y programas de abandono al hábito.

Alternativas y reducción del daño

Los expertos coinciden en que la prioridad sanitaria sigue siendo clara: evitar que la población inicie el consumo de tabaco y acompañar a quienes fuman para que consigan dejar de hacerlo. Sin embargo, también existe una parte de la población adulta que ha intentado dejar de fumar en repetidas ocasiones y no lo han conseguido.

Ante esta situación, se ha expuesto un enfoque para reducir los daños. Una estrategia complementaria, pero no sustitutiva, que busca disminuir los efectos negativos de aquellos que siguen fumando. La sustitución del cigarro tradicional por alternativas sin combustión como el tabaco calentado, los cigarrillos electrónicos y las bolsas de nicotina, pueden reducir de manera significativa la exposición a sustancias tóxicas asociadas al humo, el principal responsable del daño.

"El cigarro electrónico no es inocuo, está completamente contraindicado en las personas que no fuman. Sobre todo jóvenes y adolescentes", ha señalado el médico Javier Nieto Iglesias.

No se trata de una vía referente para el abandono, sino de una herramienta que puede ayudar a mejorar la salud pública.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Primer tratamiento contra la migraña en niños y adolescentes: "Ha sido un milagro para mi hija"

Migraña

Publicidad

Salud

Foto de archivo de la administración de una vacuna

El Servicio Vasco de Salud envió a los ambulatorios 6.535 vacunas infantiles a punto de caducar

Jornadas de estilo de vida saludable

Las recomendaciones sobre un estilo de vida saludable para vivir más y mejor

Infarto intestinal

Un protocolo pionero en España reduce la muerte por infarto intestinal: "De 80% de mortalidad a 80% de supervivencia"

¿Eres un "short-sleeper" o le estás robando horas a tu salud? los expertos desmontan el mito de las 5 horas de sueño
SALUD

¿Eres un "short-sleeper" o le estás robando horas a tu salud? Los expertos desmontan el mito de las 5 horas de sueño

Comer con un plástico en la boca
Nutrición

La peligrosa dieta viral de comer con un plástico en la boca para no engordar: "Favorece los trastornos de la conducta alimentaria"

Científicos
Cáncer

Desvelan un mecanismo de mutación que permitiría detectar tumores años antes de que ocurran

El estudio, publicado en la prestigiosa revista Science, confirma a los llamados "genes saltarines" como causa de la aparición de algunos tipos de tumores. Esto podría permitir su detección incluso diez años antes del diagnóstico.

Imagen de archivo de análisis por la peste porcina africana
Gripe porcina

Detectan el primer caso humano de gripe porcina en Lleida

Es el cuarto caso humano notificado en España desde 2009, según la Conselleria de Salud.

Mariano Barbacid

Avances contra el cáncer de páncreas: la esperanza que abre la investigación de Mariano Barbacid frente el tumor más letal

Jóvenes utilizando móviles

La salud mental juvenil atraviesa la peor crisis registrada y golpea sobre todo a las niñas

Fármacos para el VIH

La combinación de dos fármacos iguala en eficacia a la clásica triple terapia contra el VIH

Publicidad