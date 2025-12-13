Cibercondría: ¿Qué es y cómo puede afectar a tu salud?

Buscar información médica en Internet se ha convertido en una práctica. Ante cualquier dolor, molestia o síntoma, muchas personas recurren al móvil antes incluso de consultar a un profesional sanitario. Cuando esta conducta se repite y genera ansiedad en lugar de tranquilidad, los expertos hablan de cibercondría, también conocida como hipocondría digital.

¿Qué es la cibercondría?

La cibercondría se define como la búsqueda excesiva y repetida de información médica en Internet con el objetivo de interpretar síntomas propios, una práctica que puede provocar un aumento de la preocupación por la salud y una percepción distorsionada de la gravedad real de los síntomas. Lejos de ofrecer seguridad, este hábito suele derivar en más dudas, miedo y estrés.

Un fenómeno cada vez más frecuente

Diversos estudios señalan que más del 40 % de la población consulta síntomas en Internetantes de acudir al médico, una cifra que refleja hasta qué punto la red se ha convertido en la primera fuente de información sanitaria. El problema, advierten los especialistas, es que los buscadores no discriminan por gravedad ni por contexto clínico, y muestran resultados que van desde causas leves hasta enfermedades poco frecuentes o graves.

Esta mezcla de información, muchas veces sin jerarquía ni explicación profesional, puede llevar a interpretaciones alarmistas. Además, el uso de herramientas digitales como foros, redes sociales o incluso sistemas de inteligencia artificial ha ampliado el acceso a datos médicos que no siempre están adaptados al caso concreto de cada persona. Y dos de cada tres españoles han afirmado consultar alguna inteligencia artificial para temas de salud.

Causas y síntomas

Entre las principales causas de la cibercondría se encuentran la ansiedad previa por la salud, la facilidad de acceso a información médica y la necesidad de encontrar respuestas inmediatas. También influyen factores como el miedo a enfermedades graves, experiencias médicas previas negativas o una alta sensibilidad a las sensaciones corporales.

Los síntomas más habituales incluyen preocupación constante por la salud, dificultad para tranquilizarse tras buscar información, aumento del estrés, tendencia al autodiagnóstico y, en algunos casos, automedicación sin supervisión médica. Paradójicamente, cuanto más se busca, mayor suele ser la inquietud.

Consecuencias

Los expertos alertan de que la cibercondría puede tener un impacto real en el bienestar emocional. Puede provocar ansiedad persistente, insomnio, miedo injustificado a padecer enfermedades graves y una relación distorsionada con el propio cuerpo. Además, en algunos casos, puede generar desconfianza hacia el diagnóstico profesional si no coincide con la información encontrada en Internet.

¿Qué recomiendan los especialistas?

Los profesionales sanitarios insisten en que Internet puede servir como fuente general de información, pero nunca debe sustituir a una consulta médica. Recomiendan limitar las búsquedas repetitivas, acudir a fuentes oficiales y fiables y, sobre todo, consultar con un profesional cuando los síntomas persisten o generan preocupación.

La clave, señalan, está en el equilibrio: informarse de forma responsable y entender que, en salud, un clic no equivale a un diagnóstico. Ante la duda, la mejor respuesta sigue siendo la misma: acudir al médico.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.