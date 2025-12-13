Andalucía activa este sábado una jornada masiva de vacunación sin cita en centros comerciales y espacios de gran afluencia

La Junta de Andalucía desarrollará este sábado 13 de diciembre una amplia jornada extraordinaria de vacunación sin cita previa con el fin de reforzar la protección frente a la gripe, la COVID-19 y otros virus respiratorios en plena temporada de alta circulación. La iniciativa, impulsada por la Consejería de Sanidad, habilitará 41 puntos de vacunación en todas las provincias, la mayoría situados en centros comerciales, mercados y otros enclaves de gran tránsito, para facilitar que cualquier ciudadano pueda recibir su dosis de forma rápida y sin necesidad de cita previa.

Sin cita previa

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, anunció la medida durante su intervención en la comisión parlamentaria, donde destacó que esta acción se suma a las jornadas sin cita que se celebran cada miércoles en los centros sanitarios y que están registrando “una estupenda acogida”. Sanz insistió en que la accesibilidad es clave en un momento especialmente complejo en términos epidemiológicos: “estamos ante una temporada de infecciones respiratorias especialmente virulenta”, advirtió, antes de subrayar que el Gobierno andaluz, con un plan propio de acción en marcha, “seguirá poniendo todas las medidas a su alcance para reforzar la vigilancia y el control de esta epidemia de gripe que vivimos ya en la comunidad”.

Despliegue territorial

Los 41 puntos extraordinarios se reparten en cuatro en Almería, ocho en Cádiz, tres en Córdoba, cinco en Granada, tres en Huelva, cuatro en Jaén, y siete tanto en Málaga como en Sevilla. El operativo estará atendido por 150 profesionales de enfermería, distribuidos en equipos que prestarán servicio de 11:30 a 19:30 horas, garantizando un flujo constante y organizado de usuarios.

Más de 1,73 millones de vacunas frente a la gripe en solo dos meses

Durante su comparecencia, Sanz también hizo balance del avance de la campaña 2025-2026, en la que Andalucía se ha situado “por delante del resto de España” tras administrar 1,73 millones de dosis contra la gripe, superando ya todo el registro de la campaña anterior en apenas dos meses. De ese total, más de un millón de vacunas se han administrado a mayores de 60 años, mientras que los menores de entre 3 y 4 años han podido vacunarse directamente en sus centros educativos. En cuanto a otros virus respiratorios, más de 725.000 andaluces han recibido ya la dosis de refuerzo frente a la COVID-19, alcanzándose además una cobertura del 90,1% en residencias de mayores para gripe y del 77,9% para COVID. En el caso de las embarazadas, se contabilizan 14.492 dosis administradas, y respecto a la inmunización frente al virus respiratorio sincitial (VRS), el programa alcanza un 94% de cobertura, equivalente a casi 37.000 bebés protegidos.

Esfuerzo de los sanitarios

El consejero destacó además que Andalucía cuenta con “uno de los calendarios vacunales más avanzados del país”, respaldado por una inversión que en 2025 supera los 172 millones de euros, cuatro veces más que la destinada en 2018. Esta dotación ha permitido incorporar nuevasvacunas y ampliar progresivamente los grupos de edad, con especial énfasis en la infancia y las personas mayores. Entre los avances, Sanz recordó la incorporación pionera de la vacunación antigripal infantil de 6 a 59 meses y la del papilomavirus 9-valente para jóvenes de 12 a 18 años, tanto chicos como chicas. Sanz agradeció también el esfuerzo “imprescindible” de los profesionales de enfermería y la creciente concienciación ciudadana: “la vacunación es la mejor arma para protegernos y proteger a los demás”.

