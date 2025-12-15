Investigación pionera en Vigo: un análisis de saliva que permite detectar el alzhéimer de manera precoz

Más de cinco años lleva este equipo del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur trabajando en este proyecto. Un método pionero que ahora están en proceso de patentar, ya que no existe nada similar en el mundo. Se trata de un análisis de saliva que permite detectar el deterioro cognitivo incluso años antes de que aparezcan los primeros síntomas. ¿Suena revolucionario? Lo es.

El deterioro cognitivo es la pérdida de las funciones cerebrales normales de una persona por cualquier patología. Se asocia habitualmente al alzhéimer, pero también puede deberse a otras cuestiones como la depresión, las adicciones o el estrés crónico. El deterioro cognitivo afecta a la memoria, el lenguaje o la atención y, en fases avanzadas, acaba limitando completamente la autonomía personal del paciente.

Han descubierto tres proteínas en la saliva que permiten detectar el deterioro

Esta investigación ha logrado identificar tres proteínas en la saliva que están directamente asociadas a este deterioro. De esta manera, mediante un análisis sencillo y buscando estas proteínas en una muestra de saliva, se puede saber si una persona que no tiene a priori ningún indicio está desarrollando este daño, que se reflejará a largo plazo.

"Con estas tres proteínas somos capaces de detectar a pacientes que no tenían ningún síntoma. Por ejemplo, en el alzhéimer, que es la primera en la que pensamos y con la que trabajamos. Se trata de fases muy, muy, muy tempranas de la patología", explica el doctor Carlos Spuch, investigador principal de este proyecto que se está desarrollando en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo: "También lo vimos en personas con adicciones, en las que hay un deterioro cognitivo muy grande. Imaginemos que sea por un consumo continuado de marihuana: si lo detectas a tiempo, lo puedes frenar e incluso recuperar", continúa este científico especializado en el estudio de enfermedades neurodegenerativas.

Se puede aplicar a otras patologías como la esquizofrenia o la depresión

Lo mismo ocurre con el deterioro que se produce, por ejemplo, asociado a depresiones o al estrés crónico. "Es un aviso ante el que tomar medidas", concluye el doctor Spuch. Aplicable a la esquizofrenia y a otras tantas dolencias de manera sencilla.

Hasta ahora, los métodos que teníamos para llegar al cerebro, hablando en términos coloquiales, eran resonancias magnéticas o punciones medulares, que no siempre son sencillas de realizar. "Ahora se están desarrollando muchas investigaciones a través de marcadores en sangre. De ahí parte esta idea: yo veía que necesitábamos un método más sencillo. Éste nos permite llevarlo a las farmacias o a ámbitos extrahospitalarios; es más asequible".

Y una vez que se ha alcanzado ese diagnóstico temprano, ¿qué ocurre? Pues que podemos abordarlo. "Con esa información se puede empezar a utilizar tratamientos que ayudan a retrasar o incluso frenar el avance del deterioro. Ya hay farmacéuticas trabajando en ello, hay muchos avances en este sentido", explica el investigador. Carlos Spuch pone en valor el trabajo de a todo el equipo en el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, con sede en el Hospital Álvaro Cunqueiro.

