Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Salud

Ganadería

El Gobierno confirma la muerte por peste porcina de 10 jabalíes más en el radio del primer foco

El número de casos positivos asciende a un total de 26 especímenes.

Agente de la UME realizando labores de desinfecci&oacute;n

Agente de la UME realizando labores de desinfecciónGetty

Publicidad

Daniel Caballero
Publicado:

El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) ha confirmado el positivo al virus de la peste porcina africana (PPA) en otros 10 jabalíes, que se han localizado en el mismo radio que los otros casos notificados con anterioridad, en el municipio de Cerdanyola del Vallés (Barcelona). Con estos nuevos positivos, se confirma la presencia de la enfermedad en un total de 26 animales silvestres.

Además, se han analizado otros 208 cadáveres de animales encontrados en el medio natural o en carreteras y vías ferroviarias en la misma zona, pero todos han resultado negativo en peste porcina africana. Estos hallazgos son resultado del intenso trabajo de campo realizado por el Cuerpo de Agentes Rurales de la Generalitat, en colaboración con la Unidad Militar de Emergencias (UME), el cuerpo de Mossos d´Esquadra, el Servicio de Portección de Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y la Policía Local, que incluye búsqueda de cadáveres de jabalíes, la vigilancia del acceso no autorizado de la zona infectada y la desinfección de vehículos y personas.

Desde la administración central como desde las autonómicas recuerdan mantener el nivel de alerta en las zonas afectadas y cumplir con estrictas medidas de bioseguridad tanto en las explotaciones como en las poblaciones de jabalíes silvestres.

¿Qué es la Peste Porcina Africana?

La PPA es una enfermedad altamente contagiosa causada por un virus de la familia Asfarviridae. Origina lesiones hemorrágicas en la piel y órganos internos por lesiones de los endotelios vasculares. Sin embargo, cabe recordar que la peste porcina africana es una enfermedad que no afecta a las personas ni por contacto con los animales ni por ingestión de productos derivados de ellos.

La Peste Porcina Africana (PPA) se introdujo en Rusia desde la región del Cáucaso en el año 2007, instaurándose desde entonces de forma endémica en el sur del país, diseminándose después principalmente en dirección norte y oeste afectando a países vecinos como Ucrania y Bielorrusia a partir de los cuales la enfermedad se introdujo en la UE, donde ha mantenido un avance lento pero continúo afectando a regiones cada más al oeste. Por otro lado, en la isla Italiana de Cerdeña la enfermedad se mantiene de forma endémica desde su introducción en 1978.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El Gobierno catalán prevé reducir a la mitad la población de jabalíes por la peste porcina

Jabalíes en Cataluña

Publicidad

Salud

Hospital Gregorio Marañón

El Hospital Gregorio Marañón realiza el primer trasplante parcial de corazón en Europa a un menor de 1 año

Insomnio

Un estudio español confirma que el insomnio se manifiesta en cinco subtipos

Cáncer de mama

Una nueva terapia reduce a la mitad las recaídas en un cáncer de mama de alto riesgo

Agente de la UME realizando labores de desinfección
Ganadería

El Gobierno confirma la muerte por peste porcina de 10 jabalíes más en el radio del primer foco

Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.
Alzhéimer

Investigación pionera en Vigo: un análisis de saliva que permite detectar el alzhéimer de manera precoz

Fumar en interiores
LEY ANTITABACO

20 años sin humo: la ley que más cambió el aire en España

La aprobación de la ley antitabaco en el Congreso el 15 de diciembre de 2005 dejó imágenes que hoy parecen difíciles de imaginar, entre ellos, diputados apurando cigarrillos en los pasillos. Ahora, fumar en interiores es impensable.

La Generalitat flexibilizará el lunes las restricciones en el medio natural tras el brote de peste porcina africana
Cataluña

La Generalitat flexibilizará el lunes las restricciones en el medio natural tras el brote de peste porcina africana

La Generalitat reabrirá parte del entorno natural afectado por la peste porcina africana mientras intensifica el control de jabalíes.

Imagen de archivo de una persona usando un ordenador.

Cibercondría: ¿Qué es y cómo puede afectar a tu salud?

campaña vacunación

Andalucía activa este sábado una jornada masiva de vacunación sin cita en centros comerciales y espacios de gran afluencia

Un bebé tomando un biberón de leche

Alertan de la posible presencia de una bacteria en la leche en polvo para bebés

Publicidad