El Gobierno confirma la muerte por peste porcina de 10 jabalíes más en el radio del primer foco

El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) ha confirmado el positivo al virus de la peste porcina africana (PPA) en otros 10 jabalíes, que se han localizado en el mismo radio que los otros casos notificados con anterioridad, en el municipio de Cerdanyola del Vallés (Barcelona). Con estos nuevos positivos, se confirma la presencia de la enfermedad en un total de 26 animales silvestres.

Además, se han analizado otros 208 cadáveres de animales encontrados en el medio natural o en carreteras y vías ferroviarias en la misma zona, pero todos han resultado negativo en peste porcina africana. Estos hallazgos son resultado del intenso trabajo de campo realizado por el Cuerpo de Agentes Rurales de la Generalitat, en colaboración con la Unidad Militar de Emergencias (UME), el cuerpo de Mossos d´Esquadra, el Servicio de Portección de Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y la Policía Local, que incluye búsqueda de cadáveres de jabalíes, la vigilancia del acceso no autorizado de la zona infectada y la desinfección de vehículos y personas.

Desde la administración central como desde las autonómicas recuerdan mantener el nivel de alerta en las zonas afectadas y cumplir con estrictas medidas de bioseguridad tanto en las explotaciones como en las poblaciones de jabalíes silvestres.

¿Qué es la Peste Porcina Africana?

La PPA es una enfermedad altamente contagiosa causada por un virus de la familia Asfarviridae. Origina lesiones hemorrágicas en la piel y órganos internos por lesiones de los endotelios vasculares. Sin embargo, cabe recordar que la peste porcina africana es una enfermedad que no afecta a las personas ni por contacto con los animales ni por ingestión de productos derivados de ellos.

La Peste Porcina Africana (PPA) se introdujo en Rusia desde la región del Cáucaso en el año 2007, instaurándose desde entonces de forma endémica en el sur del país, diseminándose después principalmente en dirección norte y oeste afectando a países vecinos como Ucrania y Bielorrusia a partir de los cuales la enfermedad se introdujo en la UE, donde ha mantenido un avance lento pero continúo afectando a regiones cada más al oeste. Por otro lado, en la isla Italiana de Cerdeña la enfermedad se mantiene de forma endémica desde su introducción en 1978.

