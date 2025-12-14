La Generalitat flexibilizará el lunes las restricciones en el medio natural tras el brote de peste porcina africana

La Generalitat de Cataluña mantendrá hasta este domingo las actuales restricciones de acceso al medio natural en las zonas afectadas por el brote de peste porcina africana (PPA) detectado en jabalíes en el área de Collserola. A partir del lunes, el Gobierno permitirá de nuevo el acceso a la segunda zona de exclusión, situada entre los seis y los 20 kilómetros del epicentro del foco, mientras que el perímetro más cercano, de seis kilómetros alrededor de Bellaterra, seguirá cerrado. Las medidas más severas continuarán vigentes en 12 municipios.

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha asegurado que el objetivo es contener el brote y avanzar progresivamente hacia la normalización, siempre bajo criterios técnicos. El brote, identificado como el número 29, corresponde a una nueva cepa relacionada con la soca de Georgia de 2007. Hasta ahora se han confirmado 16 jabalíes infectados, todos ellos localizados en el término municipal de Cerdanyola del Vallès, según datos del Ministerio de Agricultura.

Origen del virus

Ordeig ha reconocido que, dos semanas después de la detección del foco, todavía no se ha determinado el origen del virus. Una auditoría está analizando todas las hipótesis, incluida una posible fuga o incidente en el laboratorio de investigación IRTA-CReSA, ubicado en el campus de la UAB, cercano a la zona donde aparecieron los primeros casos. El Gobierno ha abierto un expediente al centro para revisar sus protocolos de biocontención, registros y metodologías, información que será trasladada al Ministerio la próxima semana. Además, la Unión Europea ha ofrecido tres expertos internacionales y diagnóstico para colaborar en la investigación.

Medidas

Dentro del radio de seis kilómetros se han instalado vallas y cierres físicos para evitar la dispersión de los animales, y se intensificarán las capturas con el objetivo de eliminar la presencia de jabalíes en esa área. En paralelo, los Servicios Veterinarios Oficiales mantienen controles en las 55 explotaciones ganaderas situadas en la zona de vigilancia, todas ellas sin casos positivos hasta el momento.

Este episodio ha acelerado la estrategia del Govern para reducir la población de jabalíes en Cataluña. Actualmente, se estima en unos 125.000 ejemplares, con picos de hasta 180.000 en verano. La Generalitat plantea rebajar la densidad máxima a cuatro animales por kilómetro cuadrado, lo que supondría una reducción del 50%. Para ello, se creará una Mesa del Jabalí de Cataluña y se reforzarán las ayudas económicas a la caza y a la gestión de la carne, con el objetivo de minimizar riesgos sanitarios, accidentes de tráfico y daños agrícolas, y evitar la propagación de enfermedades como la PPA.

