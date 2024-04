La soledad crónica se compara con el tabaquismo o la inactividad física: así afecta a la salud

El cirujano general de Estados Unidos, Vivek Murthy, ha publicado un informe este 2023 en el que se plantea la soledad cónica como un enemigo para la salud.

La soledad crónica ocurre cuando los sentimientos de soledad y de aislamiento social ocurren de forma prolongada. El documento 'Our Epidemic of Loneliness and Isolation' ha relacionado esta afección con riesgos como la depresión, demencia, enfermedades cardiovasculares o la muerte prematura, tal y como ha publicado la revista 'Nature'.

Las personas que sufren esta situación pueden ver afectada su capacidad de dormir, el aumento de los niveles de hormonas del estrés y una mayor susceptibilidad a las infecciones. En esta dirección, la soledad crónica puede ser tan perjudicial como la obesidad, la inactividad física y el tabaquismo.

El texto revela que el riesgo de muerte prematura crece un 30% en casos de soledad crónica. Además, las personas con malas relaciones sociales también presentan un mayor riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares y enfermedades cardíacas.

El aumento de la soledad

Vivek Murthy, en una entrevista The Associated Press explicó que "ahora sabemos que la soledad es un sentimiento común que experimenta mucha gente". El autor del informe lo ha comparado con "la sed o el hambre".

"Es una sensación que nos transmite el cuerpo cuando falta algo que necesitamos para sobrevivir", expresó Murthy. Además, admitió lo que le llevó a impulsar su informe: "Millones de personas en Estados Unidos sufren en la sombra, y eso no está bien. Por eso emití este aviso para retirar el velo sobre una lucha que experimenta demasiada gente".

Según una encuesta de 2023 realizada por la empresa de redes sociales Meta, la empresa de encuestas Gallup y un grupo de asesores académicos, alrededor de una cuarta parte de los adultos de todo el mundo se sienten muy o bastante solos.

Respecto a la sociedad estadounidense, los estudios demuestran que los ciudadanos del país han reducido su implicación con templos, organizaciones comunitarias e incluso sus propios familiares y ha aumentado la sensación de soledad. Además, el número de hogares individuales se ha incrementado el doble en los últimos 60 años .

Síntomas de la soledad crónica

Según la publicación de 'Natura', la epidemia de soledad crónica afecta especialmente a los jóvenes, de entre 15 y 24 años. El grupo de edad ha sufrido una caída del 70% en el tiempo pasado con amigos durante el mismo período.

La soledad crónica tiene efectos negativos en las personas. Entre ellos se encuentran:

Depresión o estado de ánimo bajo.

o estado de ánimo bajo. Pérdida total del interés en actividades sociales.

total del interés en actividades sociales. Sentimiento de apatía .

. Sentimientos de inutilidad y culpa excesiva.

y excesiva. Dificultad para concentrase .

. Sedentarismo .

. Insomnio e hipersomnia .

e . Ansiedad.

Fatiga constante.

constante. Ideas suicidas.

Relación entre soledad y salud

La publicación científica explica que están surgiendo más vínculos entre la soledad y cómo el cerebro procesa los sentimientos de recompensa. En ratones, la soledad sensibiliza ciertas neuronas del mesencéfalo a un neurotransmisor llamado dopamina .

De esta forma, el aislamiento podría hacer que los humanos sean más sensibles a estas recompensas y más dispuestos a buscarlas.

