Sobrevivir al cáncer: cómo el deporte es un gran aliado físico y moral

Ser superviviente de cáncer, un "calificativo" difícil pero que afortunadamente aquí alcanzan más de 2 millones de españoles. La supervivencia se ha duplicado en las últimas cuatro décadas gracias a la prevención, al diagnóstico precoz y a los avances terapéuticos. Pero hay un factor beneficioso más, el deporte. Se personifica en el equipo de kayak 'Madrid Dragons' Breast Cancer Survivor-Alberche Kayak Club. Mujeres diagnosticas de cáncer de mama que están luchando contra la enfermedad o ya la han superado.

Las dragonas, en primera persona

A Alicia le descubrieron el tumor en enero de 2020, y lo cuenta emocionada: "Mi patólogo me dijo: Alicia, de esto no vas a morir". Llegó al remo por prescripción médica. "Me pidieron practicar un deporte de fuerza para recuperarme de las secuelas físicas", añade. Pero la realidad para Alicia, igual que para todas sus compañeras, las 'dragonas' como se hacen llamar, es el impulso que les ayuda a recuperarse no solo de las secuelas físicas también de los aspectos psicológicos. Y precisamente por "su aportación en la recuperación gracias a la práctica de la modalidad de piragüismo Dragon Boat "-deporte milenario de origen chino- han sido galardonadas con su propio barco. Un kayak donado por la FEOR la Federación Española de Oncología Radioterápica.

De esta manera, el equipo de Madrid Dragons BCS podrá seguir sumando hazañas, la última de ellas fue conseguir la medalla de oro en el Campeonato de España de 200 metros en esta modalidad deportiva que se organizó en el Parque del Retiro.

Carolina Herranz, capitana de este equipo, sigue sentada en la proa y desde el tambor tradicional el ritmo de las paladas que es un avance siempre hacia adelante para superar la enfermedad mientras Ana intenta recuperar el aliento mientras cuenta que gracias al deporte puede pensar en que lo ha logrado y tapar esta etapa en su vida. Ella tendrá el ultimo diagnostico dentro de 15 días.

Los largos supervivientes están marcados por la incertidumbre y el miedo a volver a recaer, además de posibles secuelas físicas que les hacen más vulnerables a nivel económico, laboral y social. Esto no desaparece cuando el oncólogo les da el alta.