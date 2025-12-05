Nuevas restricciones en Cataluña ante la alerta por la peste porcina africana: prohibido acceso a parques o ríos

El número total de casos positivos de peste porcina africana en jabalíes es de 13, según los últimos balances. Se han localizado todos en las inmediaciones de los anteriores focos, en el municipio de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), y dentro del perímetro de la zona de mayor riesgo. Es por lo que en las últimas horas se ha decidido alargar las restricciones a la movilidad hasta el 14 de diciembre, a la vez que la Generalitat revisará sus medidas atendiendo a la evolución del virus.

Las restricciones hasta el 14 de diciembre se adoptan con el fin de reducir el tránsito de personas durante el puente de la Constitución y la semana siguiente e intentar disminuir las posibilidades de que el virus salte el perímetro que hasta ahora el momento han conservado las autoridades. Las restricciones son las siguientes.

Está prohibido acceder o llevar a cabo cualquier actividad de ocio en parques naturales, zonas boscosas, cauces de los ríos, prados, campos de cultivo, parque y caminos situados fueran del entorno urbano.

Prohibida la caza.

Prohibido que los rebaños salgan de estas zonas.

Los restaurantes, hípicas, etc, que estén dentro del radio se les recomendará hacer protocolos de desinfección. Es decir, si voy a un restaurante a comer me recomiendan que me desinfecte el calzado y las ruedas del coche.

A partir del 15 se prohibirá actividades en grupo por los entornos rurales. No se conoce el número, pero quieren prohibir que por ejemplo hayan 600 personas haciendo actividades por el monte.

Se pondrán puntos de desinfección en caminos o lugares que estén de paso hacia los restaurantes, las hípicas, etc, para desinfectar ruedas, suelas, etc. Ya hay algún punto puesto pero se irán poniendo.

No es obligatoria la desinfección, pero recomendable. Serán activos en dotar a estos puntos dentro del ratio de elementos de desinfección.

Es vital seguir todas las indicaciones durante este puente de diciembre pues hay alto riesgo de que se propague porque la gente quiera ir durante estos días al campo.

