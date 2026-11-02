¿Por qué se nos cae el pelo? Causas, consejos y remedios naturales para fortalecerlo

La caída del cabello es algo habitual, pero hay épocas en las que podemos notar que perdemos más pelo de lo normal. Los cambios hormonales, el estrés o los cambios de estación pueden estar detrás de este problema. Tres de cada cuatro españoles ha sufrido algún episodio de caída capilar, pero solo el 30% ha acudido a un profesional. Aunque no siempre podemos evitarlo, sí existen hábitos que nos ayudan a cuidar nuestra melena y mantenerla fuerte y saludable.

¿Cuáles son las principales causas de la caída del cabello?

-Cambios hormonales: las fluctuaciones hormonales pueden afectar al ciclo de crecimiento del cabello. Es frecuente notar una mayor caída durante el posparto, la menopausia o en casos de alteraciones tiroideas.

-Cambios de estación: especialmente en otoño, muchas personas notan que se les cae más el pelo. Se trata de una variación estacional del ciclo capilar que suele ser temporal.

-Estrés: los periodos de estrés intenso, tanto físico como emocional, pueden provocar una caída más abundante. Este fenómeno, conocido como efluvio telógeno, suele aparecer dos o tres meses después de la situación estresante.

¿Qué puede favorecer a prevenir la caída del cabello?

-Cuidar la alimentación: una dieta equilibrada es fundamental. Incorporar huevos, salmón, nueces, almendras, espinacas, lentejas, aguacate y semillas de calabaza...Son alimentos ricos en proteínas, hierro, zinc y vitaminas, nutrientes importantes para la salud capilar.

-Evitar tratamientos agresivos: reducir el uso de tintes fuertes, decoloraciones y herramientas de calor como secadores y planchas. Utilizar protector térmico siempre que sea necesario.

-No abusar de coletas tirantes: los peinados demasiado ajustados pueden provocar alopecia por tracción y debilitar los folículos.

-¿Lavarse el pelo diariamente es malo para la salud capilar? ¡Falso mito! El lavado no hace que el cabello se caiga desde la raíz. Simplemente ayuda a desprender los pelos que ya han completado su ciclo natural. La frecuencia debe adaptarse a las necesidades de cada cuero cabelludo.

Remedios caseros para cuidar el cabello

Algunos ingredientes naturales pueden ayudarnos a cuidar e hidratar el cabello, aunque no sustituyen los tratamientos específicos contra la alopecia.

-Aceite de romero: es uno de los remedios naturales más populares. Se ha investigado su posible efecto sobre el crecimiento capilar. Podemos mezclar unas gotas de aceite esencial de romero con aceite de jojoba o almendras y realizar un masaje suave en el cuero cabelludo. Nunca debe aplicarse sin diluir.

-Aceite de coco: ideal para nutrir el cabello seco y dañado. Aplicamos una pequeña cantidad de medios a puntas, dejamos actuar unos 20-30 minutos y lavamos normalmente.

-Aceite de jojoba: ayuda a hidratar el cuero cabelludo y mejorar el aspecto del cabello. Podemos utilizar unas gotas para realizar un masaje suave.

-Masajes capilares: dedicar entre 3 y 5 minutos al día a masajear suavemente el cuero cabelludo con las yemas de los dedos puede ser una buena forma de relajarnos y cuidar nuestra rutina capilar.

¿Cuándo debemos preocuparnos?

Si la caída es muy abundante, se prolonga durante varios meses, aparecen calvas o notamos una pérdida progresiva de densidad, es recomendable consultar con un dermatólogo para identificar la causa.