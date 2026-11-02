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¿Por qué se nos cae el pelo? Causas, consejos y remedios naturales para fortalecerlo

Los cambios hormonales, cambios de estación y el estrés son unas de las causas que más afectan al cuero cabelludo.

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¿Por qué se nos cae el pelo? Causas, consejos y remedios naturales para fortalecerlo | Pixabay

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Gemma García
Publicado:

La caída del cabello es algo habitual, pero hay épocas en las que podemos notar que perdemos más pelo de lo normal. Los cambios hormonales, el estrés o los cambios de estación pueden estar detrás de este problema. Tres de cada cuatro españoles ha sufrido algún episodio de caída capilar, pero solo el 30% ha acudido a un profesional. Aunque no siempre podemos evitarlo, sí existen hábitos que nos ayudan a cuidar nuestra melena y mantenerla fuerte y saludable.

¿Cuáles son las principales causas de la caída del cabello?

-Cambios hormonales: las fluctuaciones hormonales pueden afectar al ciclo de crecimiento del cabello. Es frecuente notar una mayor caída durante el posparto, la menopausia o en casos de alteraciones tiroideas.

-Cambios de estación: especialmente en otoño, muchas personas notan que se les cae más el pelo. Se trata de una variación estacional del ciclo capilar que suele ser temporal.

-Estrés: los periodos de estrés intenso, tanto físico como emocional, pueden provocar una caída más abundante. Este fenómeno, conocido como efluvio telógeno, suele aparecer dos o tres meses después de la situación estresante.

¿Qué puede favorecer a prevenir la caída del cabello?

-Cuidar la alimentación: una dieta equilibrada es fundamental. Incorporar huevos, salmón, nueces, almendras, espinacas, lentejas, aguacate y semillas de calabaza...Son alimentos ricos en proteínas, hierro, zinc y vitaminas, nutrientes importantes para la salud capilar.

-Evitar tratamientos agresivos: reducir el uso de tintes fuertes, decoloraciones y herramientas de calor como secadores y planchas. Utilizar protector térmico siempre que sea necesario.

-No abusar de coletas tirantes: los peinados demasiado ajustados pueden provocar alopecia por tracción y debilitar los folículos.

-¿Lavarse el pelo diariamente es malo para la salud capilar? ¡Falso mito! El lavado no hace que el cabello se caiga desde la raíz. Simplemente ayuda a desprender los pelos que ya han completado su ciclo natural. La frecuencia debe adaptarse a las necesidades de cada cuero cabelludo.

Remedios caseros para cuidar el cabello

Algunos ingredientes naturales pueden ayudarnos a cuidar e hidratar el cabello, aunque no sustituyen los tratamientos específicos contra la alopecia.

-Aceite de romero: es uno de los remedios naturales más populares. Se ha investigado su posible efecto sobre el crecimiento capilar. Podemos mezclar unas gotas de aceite esencial de romero con aceite de jojoba o almendras y realizar un masaje suave en el cuero cabelludo. Nunca debe aplicarse sin diluir.

-Aceite de coco: ideal para nutrir el cabello seco y dañado. Aplicamos una pequeña cantidad de medios a puntas, dejamos actuar unos 20-30 minutos y lavamos normalmente.

-Aceite de jojoba: ayuda a hidratar el cuero cabelludo y mejorar el aspecto del cabello. Podemos utilizar unas gotas para realizar un masaje suave.

-Masajes capilares: dedicar entre 3 y 5 minutos al día a masajear suavemente el cuero cabelludo con las yemas de los dedos puede ser una buena forma de relajarnos y cuidar nuestra rutina capilar.

¿Cuándo debemos preocuparnos?

Si la caída es muy abundante, se prolonga durante varios meses, aparecen calvas o notamos una pérdida progresiva de densidad, es recomendable consultar con un dermatólogo para identificar la causa.

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