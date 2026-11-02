Cataluña
Una campaña de farmacéuticos consigue identificar 70 casos de riesgo de sufrir un ictus
El colegio de farmacéuticos de Barcelona dispone de un camión convertido en un punto sanitario donde se realizan pruebas para detectar riesgo de ictus.
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Un enorme camión convertido en un consultorio sanitario móvil que recorre distintas poblaciones con un objetivo claro, el de realizar pruebas para detectar el riesgo de ictus. Es un tráiler que ya ha pasado por 5 poblaciones catalanas ( Barcelona, Rubí, Cerdanyola del Valles, Sant Adrià y El Prat de Llobregat) y ha realizado pruebas a más de 600 ciudadanos. Como muestra de la importancia de la detección precoz, es que tras pasar por esta unidad móvil, cerca de 70 personas han sido derivadas de forma urgente o preferente a sus centros sanitarios de referencia porque se les ha detectado riesgo de ictus. Detrás de esta iniciativa está el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona (COFB) acompañado de la farmacéutica Sandoz y la Fundación Ictus.
La farmacia, un punto de referencia
La campaña divulgativa y sanitaria busca también “poner de manifiesta la importancia del farmacéutico”, un profesional de la salud que puede ayudar y divulgar ciertos hábitos. Así lo explica Jordi Casas, presidente del COFB, es una forma de “dar a conocer la capacidad asistencial de la farmacia comunitaria con todo lo que tiene que ver con la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud”. Cuando los ciudadanos se suben a ese camión se les realizar varias pruebas: se mide la presión arterial, se hace un electro, se mide la grasa el músculo , la glucemia, el colesterol, el perfil lipídico y en la última fase “hay una consulta en la que se valora el riesgo de padecer un ictus y con eso se puede hacer una derivación si corresponde”. En total, “5 estaciones de salud clave para evaluar el riesgo de ictus”.
LA BUENA NOTICIA :)
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70 casos de riesgo detectados
Un equipo de farmacéuticos, neurólogos y médicos de atención primaria atienden en el interior del tráiler convertido en una unidad itinerante y equipada con todos los recursos tecnológicos necesarios, en coordinación directa con la atención primaria y los hospitales de referencia de cada parada: Consorci Sanitari de Terrassa, Bellvitge, Germans Trias i Pujol, Parc Taulí, Santa Creu i Sant Pau y hospital del Mar.
Se han realizado más de 2500 pruebas y se ha derivado 70 casos a centros sanitarios tras pasar por esta unidad móvil. Un hecho que para el Colegio de Farmacéuticos muestra el éxito del programa. El ictus es la primera causa de muerte en mujeres y la segunda en hombres y es la principal causa de discapacidad en la población, por lo que la prevención y la detección precoz son clave para tratar y evitar los factores de riesgo modificables. Dado que la mayoría de los factores de riesgo vascular, como la hipertensión, el colesterol, la diabetes, el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo y el consumo de alcohol y drogas, son modificables o controlables, la participación de la farmacia comunitaria, por su proximidad y capacidad de seguimiento, resulta fundamental para la detección precoz.
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