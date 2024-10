¿Por qué las mujeres con menopausia tienen a engordar más? Las recomendaciones para evitar subir de peso

La menopausia es el momento de la vida en el que deja de menstruar, ya no puede quedarse embarazada. Llega cuando no ha tenido la regla durante al menos 12 meses. Hoy se celebra el día internacional de la menopausia. En los últimos meses, casi ha dejado de ser un tema tabú. Cada vez son más mujeres famosas, con edades diferentes, pero un nexo común: no les importa hablar de ello. Son un altavoz para visibilizar esta etapa de la vida de las mujeres: sin tapujos ni complejos.

No hay una edad fija, ni los síntomas se manifiestan a todas por igual. El síntoma más extendido es el sofoco. También los mareos. "Yo no me mareaba nunca, y se me fue la regla y ahora me mareo", comenta una mujer.

Los cambios en la menopausia

La menopausia es un proceso natural. La ginecóloga Raquel Carracedo recomienda seguir cuidándose con una dieta equilibrada y la práctica de ejercicio: "Hay que hacer una buena alimentación, hay que hacer ejercicio físico...", aconseja la doctora.

Entre los síntomas y cambios que experimentan las mujeres se encuentra: períodos menstruales irregulares, sequedad vaginal, sofocos, escalofríos, sudores nocturnos, problemas de sueño, cambios en el estado de ánimo, aumento de peso, piel seca, pérdida de volumen en los senos, aunque todos ellos pueden variar dependiendo de la mujer.

Uno de los síntomas de la menopausia es el aumento de peso. Por ello, recomiendan seguir una dieta sana, practicar deporte y evitar el sedentarismo. Es más, el aumento de peso puede empezar a producirse algunos años antes, durante lo que se conoce como perimenopausia.

¿Qué provoca el aumento de peso? Según el portal 'Mayo Clinic', la clave está en los cambios hormonales que se producen durante esa etapa. Pero no es el único factor. También influye el estilo de vida y los factores genéticos. Por ejemplo, la masa muscular suele disminuye con la edad, mientras que la grasa aumenta. Otros factores serían la alimentación poco saludable y la falta de sueño.

La especialista Vega Cabezuelo, de la Unidad de la Mujer del Hospital Ruber Internacional, detalla en 'Europa Press' los beneficios de la terapia hormonal y los tratamientos con productos naturales para aliviar los síntomas derivados de la menopausia, subrayando la necesidad de una mayor atención médica.

"El uso de THM no solo alivia los síntomas menopáusicos, sino que también reduce complicaciones asociadas como las fracturas óseas, el deterioro cognitivo y las enfermedades cardiovasculares, mejorando la calidad de vida de quien la emplea", ha afirmado la especialista. Aunque estaría contraindicado para aquellos con trombosis venosa, enfermedad cardiovascular, migrañas, obesidad, hepatitis o cáncer de mama.

Además de la terapia hormonal, insiste en la importancia de llevar un estilo de vida saludable que incluya una dieta equilibrada, baja en grasas y rica en calcio, ritmos de sueño adecuados y la práctica de ejercicio físico.

