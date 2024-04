Qué es la anosmia, el trastorno del olfato que aumentó con la pandemia

"Oler a mi madre o a mi pareja. El olor a tierra húmeda en un día de lluvia. La playa, el olor a vacaciones. Mis platos favoritos. Son de las cosas que más echo de menos. Vivir así es como verlo todo en blanco y negro".

Son olores cotidianos. Pero las personas con anosmia no pueden disfrutar de ellos. "La gente no es consciente de lo que realmente se sufre al haber perdido el olfato", explica Rubén Ruiz, presidente de la Asociación Española de la Anosmia. Fundó la asociación cuando perdió el olfato hace diez años. "Las personas que vienen se sienten empatizadas", afirma, "preguntan por cosas que a nosotros también nos han sucedido".

"La gente no sabe lo que se sufre al no tener olfato"

En su caso, la pérdida vino producida por un traumatismo en el cráneo que seccionó el nervio olfativo, por lo que la lesión es irreversible. Pero si el origen es un virus respiratorio, el olfato suele volver. "El virus puede destruir el epitelio olfatorio, incluso lesionar la vía olfatoria, la parte neurológica", explica Pablo Sarrió, otorrinolaringólogo de la Unidad del Olfato del Hospital Clínico San Carlos.

Este es uno de los pocos centros sanitarios donde se lleva a cabo una rehabilitación para recuperar el olfato. "Entrenar la vía olfatoria", es decir, exponerse a un estímulo de forma repetida para regenerar el epitelio olfatorio sano que había estado previamente alterado por el virus.

Recuperar el olfato es posible

"Con entrenamiento prolongado, los pacientes suelen recuperar el olfato, si no al 100%, en bastante porcentaje", explica Sarrió. Para ello es necesario hacer primero un test de olfato, para descartar posibles tumores. Y después, a diario, entrenar el olfato a través de exposición a diversos olores.

"Con rehabilitación, los pacientes suelen recuperar el olfato"

"Cuando empiezas a hacer la rehabilitación tienes muchos fallos, y te desmoralizas un poco", cuenta Cristina Quero, paciente del Hospital Clínico San Carlos. Ella perdió el olfato tras contagiarse de covid-19. Tras nueve meses en esta unidad, volvió a recuperarlo. "Yo tenía un niño pequeño, y de esa etapa no tenía el recuerdo de cómo huele un niño pequeño", relata.

Olfato y memoria: la magdalena de Proust

Porque el sentido del olfato es especialmente importante en la formación de recuerdos, y también en las emociones. "Una escena de tu infancia, con tu madre en Navidad oliendo a bizcocho... Lo vinculas con el cariño", explica Ruiz. Es lo que se conoce como "la magdalena de Proust", un fenómeno neurológico que se produce cuando nuestro cerebro asocia de forma involuntaria un olor con un recuerdo del pasado.

"Los pacientes que han tenido una pérdida de olfato, muchas veces te cuentan que los recuerdos olorosos los pueden tener distorsionados", explica Sarrió, que añade que también hay "mucha relación" entre el olfato y las enfermedades neurodegenerativas. "Muchas comienzan con una pérdida de olfato." "A los que hemos perdido el olfato nos cuesta más memorizar y recordar ciertas escenas, porque perdemos esa información", cuenta Ruiz.

"Muchas enfermedades neurodegenerativas empiezan con una pérdida de olfato"

También es fundamental para advertir de peligros. "No tener olfato suficiente no nos alerta de cosas que deberían alertarnos", explica Sarrió. "Ha habido alguna situación que no he detectado comida en mal estado y he empezado a comer, o situaciones en las que me he intoxicado en mi propia casa por el humo", confirma Ruiz. Además, el 80% del sabor también se pierde al no tener olfato.

Un sentido al que no se le suele dar tanta importancia... hasta que se pierde. Y que, como todos, también cumple una función vital.

