El CNIO renunció a la patente de Barbacid contra el cáncer de páncreas, tras una valoración negativa de la Oficina Europea de Patentes por "falta de novedad"

La European Patent Office rechazó en 2023 la posibilidad de conceder la patente con la que Mariano Barbacid ha anunciado que podría construir en pocos años una cura para el cáncer de páncreas. Tras esta valoración negativa, el CNIO renunció a ella.

"Falta de novedad suficiente" y de "actividad inventiva". Esos fueron los argumentos esgrimidos por la European Patent Office para descartar la patente con la que Mariano Barbacid ha anunciado que podría construir en pocos años una cura para el cáncer de páncreas.

El Mundo ha tenido acceso a documentos internos del CNIO en los que la Oficina Europea de Patentes informó negativamente en 2023 sobre la posibilidad de la patente. Fue entonces cuando el CNIO renunció a ella y la dejó en el tejado de los impulsores por si querían explotarla. El CNIO lo reconoce. Dice que renunció a esta patente, siguiendo las recomendaciones europeas, en diciembre de 2023 por "débil" y "falta de novedad suficiente".

El pasado 27 de enero la Fundación CRIS convocó a la prensa porque quería presentar unos resultados científicos de "gran relevancia internacional". La hipótesis de la que se parte es que el cáncer de páncreas está inducido por un oncogén llamado KRAS. El KRAS activa las vías de desarrollo del cáncer. Los intentos de bloquear este gen no fructificaron por lo que ahora lo que se pretende es utilizar 3 bloqueos diferentes.

El cáncer de páncreas es el más letal en la actualidad, el 90% de los pacientes fallece. Una parte de la comunidad científica pidió tras este anuncio muchísimo rigor a la hora de ajustar las expectativas ya que se experimentó con ratones modificados genéticamente y la dificultad está en extraer dichos resultados en seres humanos. Pese a esto el anuncio de Barbacid fue todo un éxito y a través de un crowdfunding consiguió ya reunir 3,5 millones de euros.

