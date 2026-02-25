Primer tratamiento contra la migraña en niños y adolescentes: "Ha sido un milagro para mi hija"

Un estudio internacional ha demostrado por primera vez la eficacia de un tratamiento para combatir la migraña en menores. Durante el estudio, en el que han participado investigadores del Hospital Universitario Vall d’Hebron, más de 200 pacientes de entre 6 y 17 años recibieron inyecciones del fármaco fremanezumab.

A todos ellos se les realizó un riguroso seguimiento de los síntomas, de la frecuencia de los episodios de migraña y de la posible aparición de efectos adversos. Los resultados del estudio reflejan que los niños y adolescentes tratados con el fármaco redujeron en 2,5 días sus episodios de migraña al mes.

Es el caso de Noa Bonet, una niña de 11 años que ha formado parte del estudio. Según explica, sufría dolores muy fuertes de cabeza que le impedían ir al colegio durante 12 días al mes. Después del ensayo, la joven asegura haberse reducido a 4 o 5 días: "Ahora puedo ir al cole más días y con menos dolor de cabeza", explica. Lorena, su madre, quien también sufre la enfermedad y recibe el mismo tratamiento, asegura que ha sido "un milagro" y que el fármaco ha mejorado considerablemente la calidad de vida de su hija.

El doctor Edoardo Caronna, neurólogo de la Unidad de Cefalea del Hospital Universitario Vall d’Hebron, explica que este tratamiento ha ayudado a reducir los episodios de migraña hasta en un 60% en los pacientes del ensayo. Un estudio que resulta esperanzador puesto que, hasta el momento, no existían tratamientos preventivos que hubieran demostrado su eficacia en la población pediátrica. Por el momento, el fármaco no se comercializa, aunque Caronna confía en que se produzca pronto.

Así es el fármaco

El fremanezumab es un anticuerpo monoclonal diseñado específicamente para actuar sobre el péptido relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP), una molécula clave el desarrollo de los ataques de migraña. En adultos, este fármaco ya ha demostrado ser eficaz en la prevención de la migraña con un buen perfil de seguridad, aunque todavía debe pasar los procesos reguladores correspondientes para su aprobación específica en edad pediátrica.

El estudio ha comparado el número de días de migraña antes del tratamiento, y 3 meses después, en más de 230 pacientes de entre 6 y 17 años, con el objetivo de evaluar la reducción del número de días de migraña al mes, así como otras variables relacionadas con la respuesta clínica y seguridad del tratamiento.

Los resultados muestran que los niños y adolescentes tratados con fremanezumab experimentaron una reducción significativamente mayor del número de días de migraña, con una disminución de 2,5 días frente al grupo placebo, en el que fue de 1,4 días.

