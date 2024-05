Ozempic y Wegovy, los famosos medicamentos para adelgazar, podrían reducir el riesgo de ataques cardíacos en un 20%

Ozempic y Wegovy son los dos medicamentos más utilizados para adelgazar en nuestro país. Y, según unos estudios recientes, además de ayudar a perder peso, podrían reducir el riesgo de ataques cardíacos en un 20%.

Se ha comprobado que Ozempic, junto con una dieta equilibrada y ejercicio, mejora el nivel de azúcar en la sangre en adultos con diabetes tipo 2. Y en adultos con enfermedades cardíacas confirmadas, reduce significativamente el riesgo de eventos cardiovasculares principales como ataque cerebral, infarto o muerte.

Otros estudios han demostrado que Wegovy también reduce significativamente el riesgo de eventos cardiovasculares adversos importantes como la muerte cardiovascular, los ataques cardíacos y los accidentes cerebrovasculares. El ensayo 'Select', financiado por Novo Nordisk, demostró que con este medicamento el riesgo cardíaco se reduce en un 20% de personas con problemas cardiovasculares existentes, obesidad o sobrepeso.

La razón de que los dos fármacos puedan reducir el riesgo de ataques cardíacos es que contienen semaglutida, un agonista del receptor del péptido 1 similar al glucagón (GLP-1). "Probablemente ni siquiera sea necesario perder peso para obtener el beneficio cardiovascular" con semaglutida y medicamentos similares, afirmó el doctor Daniel Drucker, pionero de la investigación sobre GLP-1 en la Universidad de Toronto.

"Eso es porque eso es lo que hace el GLP-1: es cardioprotector, al menos en animales, independientemente de si tienes diabetes o no, independientemente de si tienes obesidad, y no es necesario perder peso. Esa no es toda la historia", zanjó.

Los medicamentos más usados para adelgazar

Ozempic es un medicamento inyectable de venta con receta usado junto con una dieta y ejercicio para mejorar los niveles de azúcar (glucosa) en la sangre en adultos con diabetes mellitus tipo 2. Además, puede reducir el riesgo de eventos cardiovasculares serios tales como ataque cardíaco, ataque cerebral o la muerte en adultos que padecen diabetes mellitus tipo 2 y enfermedades cardíacas confirmadas. Asimismo, aunque no es un fármaco destinado a perder peso, Ozempic puede ayudarle a perder peso. Se ha comprobado que los adultos con diabetes tipo 2 que usaron Ozempic perdieron alrededor de 6 kilos.

Wegovy, por su parte, es útil para reducir y controlar los niveles de azúcar en sangre, así como regular la insulina. Requiere de receta médica para su adquisición y está indicado, en el caso de los adultos, como un "complemento a una dieta baja en calorías y a un aumento de la actividad física para el control de peso, incluida la pérdida y el mantenimiento del peso en adultos con un Índice de Masa Corporal (IMC) mayor a 30 kg/m2".

Cabe destacar que Ozempic y Wegovy no deben combinarse con otros productos que contengan semaglutida u otros agonistas del receptor de GLP-1. Aunque son medicamentos muy recientes y aún no se ha evaluado cómo actuarían con otros, se considera probable un mayor riesgo de reacciones adversas relacionadas con la sobredosissi se combinan.

