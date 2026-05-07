La OMS rastrea a los 30 pasajeros que abandonaron el crucero en Santa Elena tras la primera muerte

Antes de que se detectara el brote de hantavirus, una treintena de pasajeros del crucero abandonaron la embarcación en la isla de Santa Elena el pasado 24 de abril. La compañía Oceanwide Expeditions, propietaria del MV Hondius, asegura que se ha puesto en contacto con todas estas personas y trabaja en recabar los datos de todos los pasajeros y tripulantes que embarcaron y desembarcaron en las diferentes escalas del viaje.

También la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha activado una operación de rastreo internacional. En concreto, las autoridades sanitarias buscan a 23 personas y a 82 pasajeros de un vuelo comercial que conectó con Sudáfrica. Precisamente, fue en ese vuelo en el que viajó la mujer holandesa de 69 años que había desembarcado del Hondius un día antes, tras presentar malestar gastrointestinal.

Operativo de rastreo internacional

Concretamente, esa dispersión de los viajeros ha obligado a activar protocolos de emergencia en distintos países. En primer lugar, sigue en marcha una búsqueda del grupo de 30 personas que abandonaron el crucero en la isla de Santa Elena antes de que se declarara el brote. Entre esos viajeros, se ha identificado un octavo caso: un ciudadano suizo que permanece hospitalizado en Zúrich.

Asimismo, tal y como ha detallado la agencia EFE, dos británicos que regresaron al Reino Unido tras estar a bordo del barco se han autoaislado, pero ninguno presenta síntomas de infección.

En Países Bajos, la preocupación ha seguido escalando tras el ingreso en Ámsterdam de una azafata con síntomas compatibles. De confirmarse, este sería el noveno contagio vinculado al brote.

En Suiza, las autoridades mantienen bajo vigilancia un tercer caso confirmado en su territorio para descartar la aparición de brotes locales por contacto estrecho.

Hasta el momento, tres pasajeros de nacionalidad neerlandesa, británica y alemana han sido evacuados bajo estrictos protocolos de bioseguridad hacia hospitales especializados en Leiden (Países Bajos) y Düsseldorf (Alemania).

¿Dónde se sitúa el origen del hantavirus?

Mientras se realizan estos rastreos, el MV Hondius se dirige a las Islas Canarias a la espera de desembarcar y que el lunes comiencen las repatriaciones de los pasajeros a sus distintos países.

Según las últimas informaciones, el origen del brote podría situarse en un vertedero. Al parecer, la pareja holandesa podría haberse contagiado en un vertedero mientras avistaban aves.

El hombre, de 70 años, fue la primera víctima mortal. Según varios testimonios, el pasajero comenzó a sentirse mal tres o cuatro días después de zarpar de Ushuaia. Como el periodo de incubación del hantavirus oscila entre una y ocho semanas, la OMS sospecha que la pareja ya estaba infectada antes de subir a bordo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.