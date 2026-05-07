Un vertedero o un avistamiento de aves, entre las sospechas del origen de la crisis del hantavirus

Las autoridades sanitarias argentinas investigan un vertedero a las afueras de Ushuaia como posible origen del brote de hantavirus registrado en el crucero MV Hondius. El matrimonio neerlandés, diagnosticado como los dos primeros casos de hantavirus en el buque, realizó una visita a ese vertedero en una excursión de observación de aves antes de embarcar. Además de pájaros, todo indica a que roedores infectados pudieran rondar la zona puesto que el hantavirus se transmite a través restos biológicos como la orina, la saliva o excrementos.

De confirmarse esta primera hipótesis, se confirmaría que se trata de la cepa Andes. Esta variante es la única capaz de transmitirse de manera directa de persona a persona, lo que explicaría el resto de contagios detectados a borde del crucero.

La pareja había estado haciendo una ruta de meses por Uruguay, Argentina y Chile antes de llegar a Ushuaia y embarcar el 1 de abril. El hombre, de 70 años, murió en la isla de Santa Elena y su esposa, de 69, falleció en Sudáfrica cuando intentaba regresar a Europa.

Las autoridades sanitarias argentinas han anunciado en un comunicado que los dos turistas llegaron a Argentina el 27 de noviembre de 2025 y viajaron por el país en coche durante 40 días.

El 7 de enero cruzaron a Chile, donde continuaron el recorrido durante 24 días más. Volvieron a Argentina el 31 de enero para visitar la provincia de Neuquén y doce días después hicieron una nueva visita a Chile.

Tras pasar por la ciudad argentina de Mendoza, iniciaron un viaje en coche de más de 20 días hasta la provincia de Misiones. El 13 de marzo cruzaron por tierra a Uruguay y el 27 de ese mes regresaron a Argentina para ir a Ushuaia, lugar desde el que zarparon el 1 de abril.

Más allá del brote del barco, se observa un nuevo caso en Bariloche que ha surgido de forma simultánea, aunque aún no se ha confirmado la posible relación entre los casos.

Argentina y Estados Unidos salieron de la OMS

42 contagios acumula el país gobernado por Javier Milei en lo que va de año. En 2018, una fiesta de cumpleaños se convirtió en un foco de contagios y dio inicio a un brote que acabó con la vida de 11 personas.

A partir de ese momento, el cumpleaños de Epuyén se convertiría en la referencia más importante de un contagio masivo por hantavirus producido en un evento social.

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