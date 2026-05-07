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Sigue el recorrido del crucero del hantavirus dirección a Canarias en tiempo real

Sigue en directo en tiempo real el trayecto del crucero MV Hondius, donde se ha desatado un brote de Hantavirus, desde Cabo Verde a Tenerife.

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El crucero neerlandés MV Hondius, en el que un brote de hantavirus ha costado la vida a tres personas, se encuentra en pleno trayecto desde Cabo Verde hasta el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife), donde está previsto llegue este domingo. El buque solo fondeará en la costa canaria y sus pasajeros serán desplazados en lanchas para su traslado posterior al aeropuerto.

En la embarcación van 144 personas, entre los que hay 14 españoles que serán desplazados hasta el Hospital Gómez Ulla de Madrid, donde en los casos que determinen las autoridades sanitarias tendrán que realizar una cuarentena obligatoria. El resto de los tripulantes serán trasladados a sus respectivos países en aviones.

El MV Hondius zarpó el 1 de abril de Ushuaia, al sur de Argentina, para cruzar el Atlántico Sur y durante este tiempo tres personas han fallecido y otras cuatro han presentado síntomas de hantavirus. La primera víctima falleció el 11 de abril. Su esposa desembarcó en la isla de Santa Elena y murió el 26 de abril en Johannesburgo, a dónde llegó en un vuelo. La tercera víctima fue una mujer alemana el 2 de mayo tras presentar síntomas de neumonía.

En el crucero neerlandés MV Hondius viajan unas 90 personas de 23 nacionalidades, entre ellos 38 filipinos (miembros de la tripulación), 23 británicos, 17 estadounidenses y 14 españoles (cinco catalanes, tres madrileños, tres asturianos, un castellano-leonés, un gallego y una valenciana).

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