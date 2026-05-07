¿Tiene herramientas el Gobierno para hacer obligatoria la cuarentena para los viajeros del crucero del hantavirus?

La crisis del hantavirus sigue salpicando diferentes esferas. Primero se debatió si España tenía o no que acoger al crucero en el que se detectaron ocho contagios y ahora la polémica está en cómo ha de ser la cuarentena de los pasajeros que ya se dirigen a Canarias.

Con capacidad para 170 pasajeros el MV Hondius lleva ahora mismo a bordo a poco menos de 150 personas. Entre ellos hay 14 españoles que por el momento se encuentran en buen estado de salud y no presentan síntomas.

El plan previsto en el momento en el que el crucero atraque en Canarias es el siguiente: los extranjeros asintomáticos serán trasladados a sus países y los españoles irán en un avión militar medicalizado hasta Torrejón de Ardoz. Su siguiente destino será el Hospital Central de La Defensa Gómez Ulla.

El Gómez Ullaes un centro especializado en este tipo de enfermedades. Ha tratado casos de ébola y ha acogido a los primeros contagiados por coronavirus. En su planta 22 cuenta con 8 habitaciones de aislamiento, un laboratorio, una zona de cuidados críticos y un quirófano, además de personal médico avanzado.

Allí serán evaluados y aquellos que no presenten síntomas "siempre que voluntariamente quieran" pasarán en el centro la cuarentena, dijo Margaritas Robles.

Estas han sido las palabras del ministra que protagonizan la última polémica. Robles indicó que los afectados deberán firmar un consentimiento informado para someterse a la cuarentena, al tratarse de una medida que implica aislamiento. Estas palabras, no tardaron en ser matizadas por Sanidad. Mónica García aseguraba que espera que los españoles "quieran recibir el mejor cuidado médico posible" a su regreso a España y ha subrayado que, "en todo caso, el Gobierno tomará las medidas legales necesarias para garantizar la salud pública".

En la misma línea, pero más contundente, se ha vuelto a pronunciar García después de que vayas voces se hayan alzado al respecto. En diferentes entrevistas, la titular de Sanidad ha subrayado que "tras la realización de las pruebas necesarias, los 14 españoles deberán cumplir la cuarentena para proteger la salud pública suya y de toda nuestra población".

El periodo de incubación del hantavirus es de en torno a 45 días, apuntó García para añadir que "lo que estamos viendo con los organismos internacionales es cuando podremos considerar el día uno, es decir, el primer día en el que la persona no ha tenido contacto con las personas sintomáticas".

¿Puede el Gobierno obligar a una cuarentena?

Apeló la ministra al "sentido común y la voluntariedad de estas personas para guardar esta cuarentena", pero también matizó que si no es así "tenemos las herramientas legales con la Ley Orgánica de 1986 que prevé estas situaciones para proteger a la población".

Y ¿qué herramientas son esas? Se trata de la Ley Orgánica 3/1986, del 14 de abril, cierto es que en esta norma no se habla concretamente de "cuarentena", pero sí se indica "medidas oportunas". En el artículo tercero de esta norma se puede leer: "Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible".

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