Una nueva herramienta creada en EEUU permitirá prevenir el Alzheimer años antes de los síntomas

Un equipo de investigadores de la Clínica Mayo, en Estados Unidos, ha creado y desarrollado una herramienta capaz de prevenir el riesgo de padecer alzhéimer años antes de la aparición de los síntomas relacionados a esta enfermedad.

La investigación fue publicada en la revista británica The Lancet Neurology, y se basa en datos de 5.858 participantes que han sido recopilados durante décadas en el marco del programa para el estudio del envejecimiento de la clínica ubicada en Minnesota, uno de los seguimientos poblacionales más completos del mundo sobre la salud cerebral.

El Alzheimer se caracteriza por la alteración de dos proteínas concretas en el cerebro: la amiloide, que forma placas, y la tau, que forma ovillos. Los medicamentos contra estas amenazas eliminan la amiloide del cerebro y, además, pueden ralentizar la progresión de la enfermedad en personas con demencia o deterioro cognitivo leve (DCL).

La herramienta de predicción de la enfermedad ha combinado datos como la edad, el sexo, el riesgo genético asociado al genotipo APoE e4 y los niveles de proteína amiloide cerebral detectados en una prueba conocida como tomografía PET. La presencia del gen ApoE con el alelo e4 está asociada con un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer.

A partir de los datos obtenidos, los investigadores han calculado la probabilidad de que una persona desarrolle DCL o demencia en un plazo de diez años o a lo largo de su vida. El DCL sería una especie de etapa de transición entre el envejecimiento saludable y la demencia. Normalmente afecta la calidad de vida, pero aún permite a las personas vivir de forma independiente.

Los medicamentos actuales para el alzhéimer actúan en esta misma etapa, que ralentizan, pero no detienen la progresión de la enfermedad. Adelantar el tratamiento de todos los predictores evaluados, los niveles de amiloide cerebral detectados en las tomografías PET son los que tuvieron la mayor influencia en el riesgo de padecer DCL y demencia a lo largo de su vida.

El gran cambio que supone esta herramienta

Por otro lado, los hombres y las mujeres con la variante genética común APoE con el alelo e4 también tienen un mayor riesgo a lo largo de la vida. El estudio reveló que las mujeres tienen un riesgo mayor que los hombres de desarrollar demencia y DCL. "Lo bueno de esta nueva herramienta es que nos permitirá buscar el alzhéimer más temprano, antes de que comiencen los síntomas, y eso puede ayudar a médicos y pacientes a comenzar el tratamiento antes o a hacer cambios en el estilo de vida para ralentizar los síntomas", afirma uno de los autores de este proyecto, Clifford Jack, de la Clínica Mayo.

Aunque de momento la nueva herramienta sólo se usa a nivel de investigación, "representa un paso importante hacia una atención más personalizada", puntualiza Clifford. "En última instancia, nuestro objetivo es dar a las personas más tiempo, tiempo para planificar, actuar y vivir bien antes de que los problemas de memoria se afiancen", declara Ronald Petersen, neurólogo y director del estudio sobre el envejecimiento de la Clínica Mayo.

