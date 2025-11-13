Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Alerta por gripe aviar: el Gobierno amplía el confinamiento de aves de cría a todas las granjas de España

El Ejecutivo toma esta decisión con el fin de evitar el contacto con aves silvestres migratorias contagiadas.

Aves de corral

Aves de corralPixabay

Adrián Ballesteros
Publicado:

Comienza hoy en España el confinamiento de todas las aves de corral criadas al aire libre, una prevención promovida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) para frenar el contagio de la gripe aviar. Decisión que desde el lunes pasado afectaba ya a unos 1.200 municipios españoles, ubicados en las zonas consideradas de especial riesgo y que ahora se ha extendido a todo el territorio nacional.

El fin mayor de este confinamiento, es evitar el contacto de las aves de corral, de las que obtenemos productos alimenticios, con aves silvestres migratorias contagiadas. "Un refuerzo de las medidas preventivas frente a la influenza aviar, ante el aumento del riesgo de expansión de esta enfermedad altamente infecciosa", aseguraba el Ministerio.

Medidas impuestas

La orden se publicaba este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), entrando en vigor inmediatamente debido a la complejidad de la situación, bajo unas directrices muy rigurosas por parte del Gobierno. Se especifica, que el confinamiento de las granjas avícolas al aire libre se establece en cualquiera de los métodos existentes de cría, incluidas las explotaciones ecológicas y las de autoconsumo o en las que se produzcan huevos o carne para su venta directa al consumidor final, recogiendo así todo el proceso de venta del producto para evitar intoxicaciones por consumo.

Además, queda prohibido la cría y el mantenimiento al aire libre de aves de corral y otras aves cautivas, estipulando que en caso de no poder situar a las aves de corral en las condiciones requeridas, las autoridades permitirán el mantenimiento de estas al aire libre bajo una serie de condiciones mínimas. Tales como, el uso de telas pajareras o cualquier otro dispositivo que impida la entrada de aves silvestres, y siempre que se alimente a las aves en el interior de las instalaciones o en un refugio que impida la llegada de especies infectadas y su contacto con los alimentos o el agua destinados a las aves de corral.

Por último, no se puede criar patos o gansos con otras especies de aves de corral; alimentar a las aves con agua procedente de depósitos a los que puedan acceder aves silvestres, salvo que el agua esté tratada; así como la participación de los animales mencionados en centros de concentración de animales como ferias ganaderas y celebraciones culturales.

Focos de gripe aviar

Por el momento, se han detectado 68 focos de gripe aviar en aves silvestres, 14 en aves de corral y 5 en aves cautivas, todos los casos pertenecientes al subtipo H5N1, según informa el Ministerio. Situación que se solapa, con el grave aumento de casos notificados en los países de centro y norte de Europa, territorios desde los que un gran número de aves migratorias se desplazan hacia España para refugiarse del frío del invierno, existiendo así un "claro riesgo de contagio".

La gripe aviar vuelve a estar en el punto de mira: Confinamiento y subida de precios

Fotografía de archivo de una granja de producción ecológica de huevos

