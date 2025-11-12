Sanidad y las comunidades autónomas acuerdan compartir los datos de los cribados de cáncer

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este miércoles que las CCAA gobernadas por el PP se han comprometido a entregar los datos de los programas de cribado de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix, al tiempo que ha celebrado que los 'populares' hayan "recapacitado" tras semanas sin llegar a un acuerdo, según informa Europa Press.

García ha invitado a las CCAA a compartir los datos de los programas de cribados en la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). "Celebro que hayan decidido colaborar entre todas las instituciones para devolver la confianza a la ciudadanía, que estaba (y sigue) preocupada por el problema y la negligencia ocurrida en Andalucía. Cuando quieran, pueden entregarnos los datos", ha declarado la ministra en la rueda de prensa después del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

Además, ha afirmado que, por el momento, se han acordado tres indicadores básicos: "Hemos acordado que hay tres paquetes de indicadores que son básicos. Que es la población a la que invitas, la población que responde y la población que da positivo", ha explicado la ministra, quien ha asegurado que el objetivo es "analizar los datos con las comunidades autónomas y poder ver en qué se puede mejorar".

La ministra pretende que gracias a este acuerdo se produzca una mayor "confianza y transparencia" entre Sistema Nacional de Salud y la población. "Lo primero que tiene que haber es transparencia y confianza en que los gobernantes y los consejeros del PP no tienen nada que ocultar y nos dan los datos con total normalidad", ha añadido.

Falta de profesionales sanitarios

García también ha respondido a petición del PP al problema de la falta de profesionales especialistas. Ha afirmado que se trata de un problema a nivel europeo, ya que a pesar de contar con un 20 por ciento más de profesionales, no son capaces de ampliar la demanda.

"Es verdad que hay áreas en las que hemos hecho todo lo que está en nuestra mano: ampliar las plazas, mejorar las condiciones, ampliar la jubilación activa", ha explicado la ministra. Además, ha argumentado que retener el talento no se consigue sólo con incentivos, sino también con hacer que la Atención Primaria "más atractiva". "De ahí el Plan de Atención Primaria. Estamos haciendo todo lo posible", ha asegurado Mónica García.

"Tenemos que seguir hablando de cómo hacemos para retener ese talento y cómo hacemos también para que todos los profesionales en su capacitación sean capaces de desarrollar todo el valor de su capacitación para poder llegar a la mayor demanda posible", ha añadido.