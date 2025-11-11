Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Salud

Retraso Móvil Infancia

Miles de familias se unen en la plataforma ALM para retrasar la entrega del primer móvil a los jóvenes

La asociación pretende evitar que el niño que no posea un dispositivo móvil inteligente se sienta discriminado por los demás que sí tengan uno.

Imagen de archivo de una persona que utiliza su teléfono móvil.

Miles de familias se unen en la plataforma ALM para retrasar la entrega del primer móvil a los jóvenes | Pixabay

Publicidad

Alejandro Lorente
Publicado:

Una asociación llamada Adolescencia Libre de Móviles ha reunido a más de 30.000 familias y profesionales para proteger a los jóvenes de los riesgos de adquirir un dispositivo móvil . La idea principal de esta plataforma consiste en retrasar la edad en la que un niño comienza a usar un móvil en su día a día por primera vez.

Con esta medida, la asociación pretende evitar que el niño que no posea uno se sienta discriminado por los demás que sí tengan uno. "Nuestro objetivo es propiciar un cambio de paradigma, para que no se perciba como normal y socialmente instalado proporcionar un smartphone a nuestros hijos e hijas en el paso de primaria a secundaria", según informa la web de la plataforma.

Adolescencia Libre de Móviles asegura que en la actualidad, internet es una "invasión descontrolada" de contenidos que pueden llegar a ser nocivos y así dificultar una infancia y adolescencia sana, crítica y libre.

"En este movimiento hemos confluido más 30.000 familias y profesionales de la salud, educación y tecnología de toda la geografía española, con diferentes ideologías, religiones y niveles socioeconómicos, con el objetivo compartido de educar y proteger a nuestros hijos", añaden.

El objetivo de la web es retrasar la edad de la entrega de estos dispositivos a los más jóvenes a los 16 años, a lo que le dan el nombre de 'pacto social'.

Además, cerca de unos 3.400 colegios de todo el país se han sumado ya a esta iniciativa, que comenzó en Poblenou, Barcelona, y se ha extendido a otras comunidades además de Cataluña, como lo son hasta el momento la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Navarra y las provincias de Vizcaya, Albacete y Málaga, según indica la web del movimiento.

ALM no se considera 'antitecnología'

Desde la web de Asociación Libre de Móviles, defienden que ellos mismos no se consideran "anti móvil" ni "anti tecnología", pues argumentan que todos son usuarios de la tecnología y creen en sus beneficios si se lleva a cabo de una manera "responsable" y "regulada". Y, refiriéndose al móvil en concreto, afirman no ser personas "radicales" ni están en contra del uso de este dispositivo en sí, sino que su objetivo es una cuestión de salud pública.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

La gripe aviar vuelve a estar en el punto de mira: Confinamiento y subida de precios

Fotografía de archivo de una granja de producción ecológica de huevos

Publicidad

Salud

Imagen de archivo de una persona utilizando la app de ChatGPT

Los médicos alertan sobre las peligrosas respuestas de Chat GPT a consultas sobre salud sin supervisión

Imagen de archivo de una persona que utiliza su teléfono móvil.

Miles de familias se unen en la plataforma ALM para retrasar la entrega del primer móvil a los jóvenes

Imagen de archivo de una gallina

La gripe aviar resurge en España: ¿existe riesgo de contagio a humanos?

Fotografía de archivo de una granja de producción ecológica de huevos
MEDIDAS PREVENTIVAS

La gripe aviar vuelve a estar en el punto de mira: Confinamiento y subida de precios

Noviembre se convierte en "Movember", el mes para concienciar sobre la salud masculina
SALUD MASCULINA

Noviembre se convierte en "Movember", el mes para concienciar sobre la salud masculina

Síndrome del domingo: qué es y por qué sucede
DOMINGO

Síndrome del domingo: qué es y por qué sucede

Los expertos aseguran que sentir melancolía o tristeza durante la tarde del domingo se produce, entre otras cosas, por que nos anticipamos a todo lo que tenemos por delante durante la semana.

La colonoscopia y la sangre en heces son equivalentes para detectar cancer de colon
CRIBADOS

La Comunidad de Madrid admite una incidencia en el envío de resultados del cribado de cáncer de colon

Más de 500 personas recibieron cartas erróneas sobre los cribados del cáncer de colon, en los que se les notificaba falsos negativos a personas que podían padecer la enfermedad.

La gripe vuelve con fuerza este otoño a España

La gripe vuelve con fuerza este otoño a España

Imagen de archivo de una gallina.

España confina las aves de corral por la gripe aviar: más de 1.100 municipios afectados

Embutidos

La Aesan advierte de un nuevo brote de listeria en un producto que contiene Chopped

Publicidad