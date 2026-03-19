La nueva clave para adelgazar podría estar en la sangre de las pitones: no tendría los efectos secundarios de Ozempic

Los científicos hablan de una tercera revolución en la pérdida de peso tras las pastillas e inyecciones diarias que revolucionaron el tratamiento de la obesidad. Ahora el origen podría estar en la sangre de las pitones.

Un equipo de la Universidad de Colorado, junto con investigadores de Stanford y Baylor, ha descubierto que en la sangre de estas serpientes hay un compuesto natural que podría ayudar a controlar el apetito sin los efectos secundarios que provocan algunos fármacos actuales, como las náuseas o la pérdida de masa muscular.

Los resultados del estudio se publicaron en la revista 'Nature Metabolism'. La autora principal y profesora de Biología Molecular y Celular en la Universidad de Colorado, Leslie Leinwand, explica que "este es un ejemplo perfecto de biología inspirada en la naturaleza" y añade que "observamos animales extraordinarios que pueden hacer cosas que nosotros, otros mamíferos y yo no podemos, y tratamos de aprovechar esas capacidades para intervenciones terapéuticas".

Las pitones pueden alcanzar el tamaño de un poste telefónico, tragarse un antílope entero y pasar meses, incluso años, sin comer, manteniendo un corazón sano y grandes músculos. Según el equipo de Leinwand, después de comer, su corazón crece un 25% y su metabolismo se acelera hasta 4.000 veces.

Apaga el hambre

Para entender cómo consiguen esto, Leinwand se asoció con Jonathan Long, profesor de patología en Stanford. Juntos analizaron, justo después de comer, la sangre de pitones reales y birmanas (Python regius y Python bivittatus). Tras ello, descubrieron 208 compuestos que aumentaban significativamente, y hubo una cuya concentración se disparó 1.000 veces, la para-tiramina-O-sulfato (pTOS).

Los ensayos posteriores mostraron que dar dosis altas de pTOS a ratones ayudó a reducir su apetito y peso, sin causar problemas digestivos ni pérdida muscular. Leinwand lo resume así: "Básicamente, hemos descubierto un supresor del apetito que funciona en ratones sin algunos de los efectos secundarios que tienen los fármacos GLP-1", Wegovy, Ozempic y Mounjaro.

El compuesto pTOS parece actuaba sobre el hipotálamo, la parte del cerebro que regula el hambre. Aunque en la sangre de las pitones abunda tras comer, en humanos está presente solo en pequeñas cantidades. "Si de verdad queremos comprender el metabolismo, tenemos que ir más allá de observar ratones y personas y analizar los mayores extremos metabólicos que la naturaleza puede ofrecer", afirma Long.

El monstruo de Gila

Sin embargo, no es la primera vez que un reptil inspira un avance médico. Los fármacos Ozempic o Wegovy nacieron gracias al estudio del monstruo de Gila, cuyo veneno contiene una molécula similar al GLP-1 humano: la hormona que regula el azúcar en sangre y genera sensación de saciedad.

En la actualidad millones de personas los usan para adelgazar, aunque la mitad de los pacientes deja de tomarlos en un año. "Creemos que aún hay margen de crecimiento terapéutico en este mercado", señala Leinwand. Junto a Long, ha fundado la empresa 'Arkana Therapeutics', que busca desarrollar fármacos basados en las lecciones aprendidas de las pitones.

Los científicos creen que estudiar a estas serpientes podría ayudar también a combatir la sarcopenia, la pérdida de masa muscular que suele acompañar al envejecimiento. Esto afecta ya a 50 millones de personas en el mundo y podría llegar a 200 millones en 2050, debido al envejecimiento y al sedentarismo.

El equipo planea ahora probar cómo actúa el pTOS en humanos y analizar los demás metabolitos que aumentan tras la comida de las pitones. Algunos de ellos se disparan entre un 500 y un 800%. "No nos vamos a quedar solo con este metabolito", concluye Leinwand, porque afirma que "hay mucho más por aprender".

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