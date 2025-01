Los motivos por los que los nitazenos, la droga más potente que el fentanilo, aún no ha llegado a España: "Lo primero que harán es matar a sus clientes"

En los últimos años, el fentanilo ha acaparado toda la atención mediática. Este opioide sintético es el protagonista en la crisis de drogas que vive EE.UU. Desde Europa se mira con temor, sin embargo, ya a finales de 2024 una sustancia mucho más potente amenazaba con destronar a la llamada droga zombi. Los nitazenos son un nuevo grupo de opioides sintéticos que han hecho encender las alarmas de varios países. Son un arma letal fundamentalmente por dos factores: primero por la poca información que hay sobre ellos y segundo por su potencial para provocar sobredosis mortales.

El fentanilo es una sustancia química que derivan del opio y se utiliza como analgésicos porque a corto plazo alivian el dolor intenso, proporcionando al paciente una sensación de bienestar y relajación. Sin embargo, los nitazenos nunca consiguieron ser legalizadospara el uso comercial, precisamente por los riesgos que entrañaban. Fue una farmacéutica suiza allá por los años 50 quien los desarrolló por primera y hasta hace poco se pensaba que llevaban desde entonces cogiendo polvo en un cajón. Pero en 2019, en Suiza, se identificó el primer nitazeno en el mercado de la droga europeo. Se localizó al analizar una sobredosis. En los doce meses siguientes se identificó el mismo opioide en los análisis toxicológicos de muertos por sobredosis en Alemania, Bélgica, Canadá, EE. UU., Estonia, Letonia, Inglaterra y Suecia.

Desde ese año, en Europa, se han registrado 16 derivados notificados al Sistema de Alerta Temprana, según datos publicados en el número 239 de la revista 'Cannabis Magazine'. Algunos de ellos son el isonitazeno, que es el más común, el metodesnitazeno, el etazeno, el flunitazeno o el butonitazeno. Esta crisis de droga que hoy se vive en EE.UU. los expertos fijan su inicio en la década de los 90, cuando se prescribieron más de la cuenta sustancias como la oxicodona. La falta de control sobre su uso dio lugar a una epidemia de adictos que, cuando se quiso frenar, hizo renacer el consumo de heroína y fue entonces cuando apareció el fentanilo. Ahora se teme que la prohibición del cultivo de opio en Afganistán sirva para abrir una ventana de entrada a estas nuevas sustancias, ya que si hubiese un desabastecimiento de heroína en Europa, las redes de narcotraficantes podrían sustituirla por nitazenos.

Desde la Newsletter de Antena 3 Noticias hablamos con Mireia Ventura, Coordinadora de los servicios de análisis de Energy Control, programa de intervención desde la reducción de riesgos en el ámbito de los consumos recreativos de drogas de la Asociación Bienestar y Desarrollo Grupo ABD, para saber cuál es la situación en España.

La potencia de los nitazenos

El Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (EMCDDA) ya alertó hace unos meses en su último informe, en el que se monitoreó unas 950 nuevas sustancias psicoactivas, 26 de las cuales se reportaron por primera vez en Europa en el último año, que el "policonsumo" era habitual en nuestro continente. Y aunque la heroína sigue siendo el opioide más consumido, hay otras sustancias sintéticas que van ganando terreno.

Según este informe, algunos de los nitazenos podrían ser mil veces más potentes que la morfina y de 10 a 40 veces más potentes que el fentanilo. La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas indica en una publicación propia que la potencia de los nitazenos varía considerablemente, pero todos ellos son mucho más potentes que los opiáceos naturales (no sintéticos), como la morfina. El nitazeno más común (ISO) es entre 250 y 900 veces más potente que la morfina, mientras que el nitazeno más potente es hasta 4.300 veces más potente que la morfina. Los nitazenos se pueden consumir en muchas formas, como pastillas, polvos y aerosoles, tanto en forma "pura" como mezclados con otras drogas.

Mireia Ventura explica que una de las características de esta sustancia química, además de su potencia es su perdurabilidad. "Los nitazenos tienen muchos derivados, hay algunos que son igual de potentes que el fentanilo, hay algunos que son 50 veces más potentes que el fentanilo, pero sobre todo hay algunos que pueden durar entre 24 y 36 horas. Igual tu reviertes una sobredosis, pero tienes que tener en cuenta que esta sustancia puede volver a subir y provocar otra sobredosis. Los nitazenos están siendo bastante difíciles de trabajar", expone.

¿Cuáles son los efectos de los nitazenos?

Al ser sumamente adictivos, su riesgo de sobredosis aumenta. Aunque por el momento no se tienen estudios suficientes sobre el síndrome de abstinencia de los nitazenos se sabe que es doloroso y puede ser grave. Al igual que otros opioides, los nitazenos presentan un alto riesgo de depresión del sistema nervioso central o respiratorio, así como de paro cardíaco. Además de provocar mareos, vómitos, pérdida de conciencia... Mireia Ventura recalca que "el uso de opiáceos lo que genera es la reducción del dolor, pero claro uno de los efectos secundarios que más nos preocupan es que da una depresión de la respiración. Entonces como sustancias pueden dar también paz mental, paz física, te ayudan a desconectar del sufrimiento no solo físico, sino también mental. Al final es la sensación de que ya no hay sufrimiento".

Si bien es cierto que este alivio del dolor se consigue también con los fentanilos, Mireia Ventura nos explica un, nada pequeño detalle, que podría dar ventaja a los nitazenos frente a los fentanilos. "Los derivados del fentanilo son sustancias que hace ya muchos años que conocemos y bien pautadas no tienen que llevar más problemas. ¿Qué ha pasado que en EE.UU.? Allí la industria farmacéutica es más agresiva que aquí y utilizaron una sustancia que era la oxicodona y la pautaron mucho más de lo que deberían. Son sustancias que son muy restrictivas porque generan mucha adicción. No puedes dar para un tratamiento crónico un derivado del fentanilo. Todo esto a lo que ha llevado es a que ha habido mucho abuso y mucha demanda. Al final la gente las ha necesitado encontrar en el mercado negro y, ahí, es donde China, que era quien fabricaba el fentanilo, prohíbe todo acceso, toda distribución, producción de fentanilos. Entonces los distribuidores se encontraron una nueva familia, los nitazenos que son unas sustancias que se han utilizado para cubrir una necesidad en mercados ilegales. No tienen aplicaciones terapéuticas, pero si nos pusiéramos a estudiarlos las tendrían. A nivel de efectos sabemos muy poco. Parece ser que los fentanilos se parecen menos a la heroína y los nitazenos se parecen más. Dentro de los opiáceos hay diferentes interacciones con los receptores, la heroína da placer, algo que los fentanilos no han conseguido, pero los nitazenos sí. Los efectos de los nitazenos se parecen mucho a los de la heroína, pero con una capacidad depresora respiratoria mucho más alta. Son más complejos porque la gente puede quererlos más que los derivados del fentanilo", advierte Ventura.

¿Han entrado los nitazenos en España?

Mireia Ventura insiste en dar un mensaje claro. En España, "no es un problema de salud pública en este momento". Actualmente "se están implementando servicios de análisis y no se ven estas adulteraciones .Todos los indicadores que se han descontrolado en EE.UU. no los estamos viendo" dice la experta aunque reconoce que "hay que estar muy atentos. De momento lo que nos toca es prevenir porque de momento no está el fenómeno aquí".

Y por qué motivo España está en una situación distinta a la de otros países europeos. Pues bien, Ventura nos explica que hay que "mirar cómo esta cada país, pero en el caso de España tenemos suficiente cantidad de heroína como para que entren este tipo de sustancias. Al final la entrada de los nitazenos, o los fentanilos va a depender si hay suficiente disponibilidad de la sustancia. Los mercados de droga son como los demás, se rigen por la ley de la oferta y la demanda. Si tú tienes suficiente oferta y una demanda mantenida pues no vas a tener problemas de adulteraciones tan fuertes. Además, la población que consume opiáceos no ha aumentado en los últimos años, no es lo mismo que se ha encontrado en EE.UU, y, además, la pureza en la heroína ha ido bajando bastante y actualmente estamos en niveles bajos, y esto indica que la tolerancia de la gente a los opiáceos es baja y la entrada de estas sustancias haría mucho ruido porque son mucho más potentes, y lo primero que veríamos son sobredosis. Mi percepción, es que no van a entrar tan fácilmente porque lo primero que van a hacer es matar a sus propios clientes".

Además, Ventura da otra circunstancia que no se encuentra en España y es que "donde están encontrando más nitazenos es en fármacos y en benzodiacepinas porque tienen un mercado negro de benzodiacepinas muy grande y resulta que los nitazenos los están metiendo ahí y no tanto en opiáceos, que también. Aquí por ejemplo, productores de mercado negro de benzodiacepinas no tenemos porque al final somos el país que prescribe más. Nuestras benzodiacepinas vienen todas de la industria farmacéutica" asegura.

¿Dónde se producen los nitazenos?

La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas insiste en que la falta de información todavía hace imposible contestar a esta pregunta, si bien señala que el departamento de Justicia de EE.UU. acusó a una farmacéutica de China y a su presunto propietario de importar nitazenos a los Estados Unidos y México. La Agencia de la Unión Europea sobre Drogas también manifestó que al menos parte del ISO vendido en Europa fue fabricado por empresas químicas establecidas en China.

