¿Podría haber una crisis de fentanilo en España? Un nuevo estudio muestra los datos de esta droga en España

¿Podría España sufrir una crisis de salud por el fentanilo? La respuesta es que no. Las evidencias disponibles permiten afirmar que una crisis de salud pública provocada por el fentanilo es España es remota. Así lo ha afirmado el "estudio Fentanilo en España: evidencias, percepciones y realidades realizado por Dr. David Pere Martínez-Oró. Director de Episteme Social".

¿Qué es el fentanilo?

El fentanilo es un potente opioide sintético. Tiene una potencia 100 veces superior a la morfina, por lo que se emplean dosis más bajas pero su efecto es similar. Comparada con la heroína, el fentanilo es 50 veces más fuerte. Esta sustancia era legal en China hasta el 1 de mayo de 2019 y puede ser letal incluso en pequeñas dosis.

Este estudio parte de un gran interés mediático por el fentanilo. "Se hizo una búsqueda y en todo el año 2023 se publicaron más de 1.000 noticias con fentanilo en el titular", aseguraba David Pere. No tenemos muertes por sobredosis en España ya que no hay indicios de la llegada del fentanilo a gran escala al mercado español. Esto no significa que haya personas que no consuman.

"Hay personas que toman fentanilo recetado y que luego han generado adicción". Estos casos se reducen a menos de 100 personas. De los 1.000 muertos de drogas en España 20 son por fentanilo. Pero no crecen las muertes por opioides. Este estudio también nace de una necesidad de comprender con mayor precisión las razones por las que se consume.

El fentanilo en Estados Unidos, una crisis sanitaria

Existe una crisis de opioides en Norteamérica, que tiene unos datos espeluznantes. 1.000.000 de muertos por sobredosis desde 1.999. En los últimos años el fentanilo ha protagonizado muchas de esas muertes. En el estudio, como ha explicado el Dr. Martínez, se planteó hasta qué punto el fentanilo podría sustituir la heroína. Porque producir fentanilo es mucho más barato al ser sintético. "Pero todo es más complejo que eso", recalcó Martínez.

La producción de opio en Afganistán, que deriva en heroína, ya abastece los mercados. Además "las características de la población consumidora de heroína es envejecida y no se estima que vayan a cambiar de sustancia a el fentanilo", han querido remarcar en la presentación de este estudio.

¿Existe riesgo de crisis sanitaria por fentanilo en España?

En Norteamérica el fentanilo ha generado un gran número de muertes y son muchos los adictos a esta sustancia. Sin embargo, la demanda de Estados Unidos y España no es comparable, algo que el autor del estudio ha denominado como "un aspecto muy importante". Es de gran relevancia para frenar el consumo de drogas como el fentanilo que en España tenemos una muy buena Red Asistencial de Atención a las Adicciones, en un marco de Sistema Nacional de Salud que sirve de cortafuegos para las adicciones en el país. Además, tenemos fármacos sustitutivos en caso de los opiáceos y los opioides y la disponibilidad de la naloxona, que es más baja en Estados Unidos.

