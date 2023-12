¿Qué impacto tendrá el fentanilo en España? Una persona muere cada cinco minutos en EEUU

En España y Europa se conoce el fentanilo, pero no tenemos el mismo problema que en Estados Unidos. El principal inconveniente que puede surgir a raíz de esta droga es la falta de información de los efectos secundarios que puede producir, provocando que en la actualidad una persona muera cada cinco minutos por sobredosis. El uso ilícito en Estados Unidos viene aportado de la compra ilegal desde China y con la llegada de presentaciones sin dosis controladas que está provocando una descomunal crisis sanitaria.

A día de hoy no es fácil conseguir fentanilo en nuestro país, pero la tendencia en España está aumentando en estos últimos años en comparación con otras drogas, con cifras incrementando desde 2018 hasta día de hoy. No obstante, el fentanilo está siendo de mayor uso en la población, pero no llega a las cifras de lo que está sucediendo en Estados Unidos.

Uso farmacéutico con efectos potentes

Según Eduardo Lamarca, coordinador de urgencias, el problema principal que está surgiendo en Estados Unidos es el uso ilícito del fentanilo. Sin embargo, en España dicho consumo está regulado con prescripción farmacéutica: "esta droga es una molécula que es muy potente para controlar muy bien el dolor. Es un analgésico a nivel cerebral y principalmente está indicado a los pacientes que tienen dolor oncológico severos y se pueden utilizar de manera localizada", explica Lamarca.

Este mal uso del fentanilo se puede comparar con el consumo de la heroína y los daños que produjo en todo el mundo en los años 80. Los daños sociales fueron importantes, produciendo en un gran número la mortalidad por su componente adictivo. Así mismo, hay que tener en cuenta que el fentanilo es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina.

La Guardia Civil avisa sobre los riesgos

Las Fuerzas de Seguridad del Estado llevan meses intentando rebajar la expectación mediática: no se ha detectado aún alijo de fentanilo en España. Sin embargo, la Unidad Técnica de Policial Judicial de la Guardia Civil ha optado por la prevención.

Se están llevando a cabo registros de vehículos, donde los agentes están especialmente atentos a la presencia de polvo. También están teniendo en cuenta el registro de bolsas y maletas, algo de lo que puede ser habitual en los aeropuertos. Los espacios confinados y los laboratorios clandestinos son otros entornos de riesgos para evitar esta droga 'zombie'.