La fobia a las agujas, un obstáculo para la vacunación contra el coronavirus

A diario en imágenes podemos comprobar el gran esfuerzo en la vacunación contra el coronavirus. Pero casi todas estas imágenes muestran imágenes de agujas que se inyectan en los brazos, algo que aparentemente podría tener un efecto negativo. Existen investigadores que declaran que esto podría obstaculizar la vacunación, justo hora cuando en Estados Unidos se está impulsando una mayor distribución de dosis.

Jeanine Guidry, profesora de la Virginia Commonwealth University, ha informado de que “el miedo a las agujas es lo que hace que muchas personas digan, 'Creo que no me voy a poner esta vacuna'”. Guidry realizó una encuesta con 500 persona en el mes de julio e investiga temas de comunicación visual.

Además, Jeanine ha informado de que la desinformación de las redes sociales que por ejemplo, adjuntan jeringas gigantes, hace que esta cantidad de información incorrecta sobre las vacunas, sean "imágenes de miedo" que pueden recordarse mayor tiempo que otras imágenes y esto provoca que la gente tenga miedo a la vacunación.

Por ello, han insistido a los expertos en salud pública a tener cuidado con sus mensajes dado que "Si usas la imagen de una jeringa enorme que parece el doble del tamaño de mi cabeza, no quiero ni pensar cómo le afectaría eso a alguien que padece de fobia a las agujas".

Tras intentos de tranquilizar a la ciudadanía con movimientos como que el doctor Anthony Fauci o el presidente y la vicepresidenta recibieran sus vacunas en televisión. Ha quedado reflejado que estos actos pueden ser contraproducentes, expresó Hillel Hoffmann, consultora en comunicación y escritora independiente con sede en Philadelphia. Hoffman ha declarado que “Siempre me doy vuelta. Se supone que esas imágenes me deben motivar porque aseguran que la vacuna es segura y está disponible, pero a mí no me preocupa en absoluto la seguridad de las vacunas”, explicó Hoffmann. "Lo que no puedo asimilar, debido a mi miedo a las agujas, es la imagen de alguien con una aguja de pequeño calibre enterrada en el músculo deltoides".

¿Cómo influye el miedo a las agujas en las vacunas?

Los expertos en salud pública informan de que hay que vacunar al menos al 70% y 80% del público para llegar a alcanzar las inmunidad colectiva para limitar su propagación. Algo que este miedo a las agujas está dificultando y creando dudas sobre las vacunas.

Un análisis de una gran gama de estudios, en Estados Unidos y otros países sobre este tema realizado por investigadores de la Universidad de Michigan ha expuesto que entre el 20% y el 30% de los adultos citaron preocupación por las agujas, señalando los niveles desde una ansiedad leve hasta una fobia lo suficientemente fuerte como para que eviten la atención médica. Además, según una publicación del Journal of Advanced Nursing en agosto de 2018, existen numerosos trabajadores de salud que también mencionaron tener miedo a las agujas.

La especialista en prevención de infecciones del Hospital Henry Ford en la ciudad de Detroit, Jennifer McLenon, declaró que "Existe la percepción de que las personas que trabajan en hospitales tendrían menos miedo a las agujas, porque están rodeadas de ellas todo el tiempo, pero un estudio encontró que el 27 % de los empleados de hospital que no se vacunaron contra la gripe dijeron que se debía a su miedo a las jeringas".

Otro estudio demostró que el 18% de los trabajadores del sector de la salud en centros de atención a largo plazo sentían lo mismo. Un miedo a las agujas o procedimientos médicos llamado tripanofobia, como ha informado el presidente de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, Jeffrey Geller. Geller también informó de que "algunas personas evitan las agujas por miedo al dolor, otras por miedo a desmayarse, y algunas, se desmayan".

Thea Gallagher, profesora y directora de la clínica del Centro para el Tratamiento y Estudio de la Ansiedad de la Universidad de Pennsylvania ha señalado que "la biología evolutiva nos enseña que ver un objeto afilado entrar en nuestro cuerpo no es algo para mantener la calma".

¿Qué puede ayudarme si tengo miedo a las agujas?

Los investigadores Geller y Gallagher han mostrado que este miedo o fobia podría reducirse con mensajes más cuidadosos emitidos por la salud pública. También con técnicas de autoayuda o asistencia profesional de un terapeuta. Según los expertos algunos pasos a seguir para superar este miedo serían: