La mayoría de los españoles con obesidad se sienten discriminados por su peso

La obesidad se ha convertido en un problema de salud a nivel mundial, un problema que también sufrimos en nuestro país. Según la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO) un tercio de los encuestados tiene sobrepeso, y un 17,6% obesidad. Según María del Mar del Malagón, presidenta de la Sociedad, "esto es especialmente grave ya que es uno de los principales factores de riesgo en enfermedades como el cáncer y las enfermedades cardiovasculares". A estas dolencias hay que añadir las relacionadas con los problemas psicológicos y mentales que derivan de la enfermedad considerada crónica.

Según los datos recogidos por la encuesta, la obesidad afecta más a los jóvenes varones de edades entre 18 y 34 años. En general, las personas con sobrepeso suelen tener un entorno familiar que también padece la enfermedad, sobre todo en la figura dela madre y de los hermanos.

Otro grupo poblacional que preocupa son los menores. Según el Doctor Albert Lecube, endocrino, ¨los padres que tienen hijos con sobrepeso piensan que 3 de cada 10 sufren discriminación¨. Un dato que preocupa en exceso a los progenitores.

Obesidad y control

Se trata de una enfermedad crónica y recurrente, donde la genética tiene un papel muy importante. Y pesar de todos estos datos, el 41% de los encuestados cree que es un problema de falta de voluntad, y no una enfermedad. Por lo que culpan a la personas que la padece. 7 de cada 10 considera que comiendo menos y haciendo deportes es suficiente para paliar la enfermedad. El Dr. Lecube es claro y asegura que ¨no es una enfermedad moral, no es una elección del individuo. Uno no escoge la obesidad, la obesidad te escoge a ti.

Discriminación social

Se trata de un problema que en ocasiones genera rechazo entre la población. Casi un tercio de los encuestados reconoce haber experimentado aversión hacia una persona con sobrepeso. Además el 12% cree que las personas con obesidad están menos capacitadas para ocupar un cargo directivo. En el plano más personal la percepción no mejora. El 30% de los encuestados declara que sería muy difícil llegar a enamorarse de una persona obesa.