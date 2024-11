La leucemia infantil, un motivo por el que "cuesta más sentirse orgulloso de ser español"

No todos los héroes llevan capa ni tampoco todas las superheroínas tienen poderes mágicos. Hay valientes que día a día se enfrentan con coraje al cáncer, no importa su género, tampoco su edad porque su actitud, su sonrisa, son capaces de matar poco a poco a ese bicho al que solo queremos decirle: "¡Vete ya!"

Hoy toca hablar de la leucemia infantil. La Fundación 'Unoentrecienmil' lanzó el pasado 19 de septiembre la campaña, #LeucemiaVeteYa, pidiendo a las administraciones públicas que financien e implanten el protocolo europeo 'ALL Together' en todos los hospitales de nuestro país, y aún sin cumplirse los dos meses, están acariciando una primera victoria. Llevan ya más de 90.000 firmas de apoyo. Desde la Newsletter de Antena 3 Noticias hemos hablado con José Carnero, fundador y presidente de la asociación.

"Yo soy español, español, español..." Este cántico que se coreó por todos los rincones de España con el triunfo de la Selección en el Mundial de Sudáfrica consiguió unirnos a todos. Eran tiempos difíciles como los actuales, sin embargo, pese a los baches millones de personas cantaron a pleno pulmón el "yo soy español, español, español" para hacer nuestro, de todos, el triunfo del equipo de fútbol.

'Unoentrecienmil' busca lo mismo, que todo un país se una para que los niños que son diagnosticados de leucemia linfoblástica puedan recibir el mejor tratamiento posible. Piden que España implante en todos los hospitales el protocolo europeo conocido como ALL Together . "Habitualmente se denomina leucemia linfoblástica a la leucemia infantil porque representa el 80% de las leucemias que hay. De hecho la leucemia es el principal cáncer infantil que existe y el cáncer infantil es a su vez la principal causa de mortalidad infantil entre 1 y 14 años." explica José Carnero.

Al Ministerio de Sanidad se le pide que continúe con el camino comenzado en 2021 y que dé seguimiento a la implementación de estas medidas en todos los hospitales del país, a las Comunidades Autónomas que garanticen que todos los niños podrán acceder a las pruebas diagnósticas que están incluidas en ALL Together y que se firmen los acuerdos necesarios para que aquellos territorios en los que no haya hospitales con recursos suficientes puedan derivar las muestras de sus pacientes a otras autonomías porque cada día que no se aplica este protocolo "es un día en el que un nuevo diagnóstico no se afronta con el mejor tratamiento posible".

En nuestro país se diagnostican alrededor de 300 casos de leucemia linfoblástica en niños, unos 2.900 en el conjunto de Europa, según los datos de Concord3. Los índices de supervivencia varían de unos países a otros, España ocupa la 13ª posición en índice de supervivencia del Viejo Continente con un 84,7%, mientras que otros países, como Alemania, Reino Unido o Dinamarca superan el 90%. "La principal diferencia entre el protocolo ALL Together y el que tenemos en España es que Together es un protocolo común donde toda la base de todos los niños de los 14 países se pone el conocimiento en común y aparte, es un protocolo mucho más personalizado por las pruebas genéticas que se hacen de seguimiento y permite personalizar mucho más el tratamiento. Los países que están dentro del Together tienen índices de supervivencia en torno al 94%, 95%, 96%, pero en España aún tenemos una supervivencia del 85%, muy distante de estos otros países", señala Carnero. Quizás en porcentajes no sea tan llamativo, pero esta diferencia supone salvar al año 35 vidas de niños más.

Este nuevo protocolo ha sido impulsado en un proyecto piloto en España por la Fundación 'Unoentrecienmil' y liderado por la Sociedad Española de Oncología y Hematología Pediátrica, SEHOP. Ahora necesita ser implementado y financiado por la sanidad pública en todos los hospitales públicos. "Lo que pedimos es un compromiso, un compromiso real, que se coordinen, que el dinero llegue a donde tenga que llegar y que se haga lo más pronto posible".

'Unoentrecienmil' nació en el año 2012 como consecuencia de la leucemia de Guzmán, el hijo de José Carnero, que la padeció y "por suerte, a día de hoy es un superviviente, a diferencia de muchos otros niños, muchos otros amigos, conocidos, que se han quedado en el camino. Hoy están y nos acompañan de otra manera y que nos empujan a esto tan importante que hacemos que es investigar, seguir investigando y traer estos protocolos a España y tratar que cada vida de cada niño se pueda salvar".

"Daniel tuvo muy mala suerte, ojalá ningún otro niño pase por lo que pasó él. Esperamos que, a partir de ahora, todos los niños con leucemia se traten con el mejor protocolo posible.". En abril de 2023, con 14 años, Daniel falleció, sus padres David y Silvia quieren ahora que la pesadilla que ellos vivieron no se repita: "Es muy triste que Europa tenga tratamientos mucho mejores y que aquí estemos todavía atrasados. Ojalá por esto no vuelva a pasar nadie más".

El mismo deseo tiene Lucía: "Mi peque ya no podrá beneficiarse de estas nuevas pruebas y tratamientos, pero ojalá se haga realidad lo antes posible para que otros niños no pierdan esa oportunidad."

