La primera IA que ayuda a las familias con enfermos de leucemia a expresar sus emociones

'Palabras que rompen fronteras' es el nombre de la primera campaña que usa Inteligencia Artificial para traducir las emociones de los familiares y amigos de pacientes con leucemia linficítica crónica (LLC), que no son capaces de verbalizar sus emociones debido a la carga emocional que supone para ellos sufrir este tipo de cáncer. Y es que según datos de la Asociación Española de Afectados por Leucemia (AEAL), más del 20% de los afectados por esta enfermedad pueden presentar ansiedad y depresión y admiten que esto les impacta de manera considerable en su calidad de vida y en sus relaciones más cercanas.

A menudo, la falta de información sobre cánceres hematológicos invisiviliza a los pacientes y dificulta que estos puedan expresar sus emociones sobre la enfermedad a su entorno.Marcos Martínez, director de AEAL, afirma que "promover campañas de conocimiento y sensibilización es importante para que la sociedad pueda concienciarse, en primer lugar, de lo que piensa el paciente y, en segundo, y también muy importante, de lo que pueden pensar los cuidadores, quienes, a veces, no se atreven a hablar con el propio paciente. Aunque en ocasiones no son necesarias las palabras, sí es importante la relación entre ellos, para que puedan expresar libremente lo que piensan y lo que sienten en cada momento de la enfermedad".

Esta campaña centra en concreto en tres casos de pacientes que sufren leucemia linficítica crónica. Para realizar la campaña han empleado un software de reconocimiento facial de última generación, capaz de analizar en tiempo real las expresiones de los seres queridos de tres pacientes de leucemia al ser sometidos a estímulos de su vinculación con ellos (vídeos, fotografías, recuerdos…). La información recogida ha sido procesada por un experto en IA, quien ha utilizado esta tecnología para generar tres cartas personalizadas en las que quedan reflejados los sentimientos más profundos y sinceros que los seres queridos no son capaces de expresar. El cierre de la campaña corre a cargo de los protagonistas, compartiendo la lectura de estas cartas, que expresan lo que los familiares sienten por sus seres queridos enfermos, creando un momento especial y único entre ellos.

“El objetivo de la campaña es conectar a los pacientes con sus seres queridos sirviéndose de la inteligencia artificial”, apunta Cristina García Medinilla, directora general de BeiGene (desarrolladora de fármacos para el cáncer), quien añade que “cuando un paciente es diagnosticado de LLC, la parte física está muy cubierta por sus profesionales sanitarios, quienes le van a acompañar en toda la fase de diagnóstico y tratamiento. Pero la parte emocional es la más olvidada, por ello queremos abordar también esta vertiente que es muy importante para ellos y, también, para sus seres queridos”.

La campaña visibiliza que la innovación y la tecnología no solo contribuyen a salvar vidas, sino que también son capaces de mejorar la salud mental y el bienestar emocional de las personas. Tal y como señala Isabel López, psicooncóloga y coordinadora del departamento de psicooncología de GEPAC (Grupo Español de Pacientes Con Cáncer), quien ha colaborado en la conducción del proyecto, “enfrentarse al diagnóstico de la leucemia linfocítica crónica puede resultar especialmente duro porque, normalmente, escuchar el término leucemia suele generar bastante miedo y, además, en este caso, se trata de una enfermedad que no tiene cura”. También explica cómo “la comunicación entre paciente y familiar es esencial, ya que permite que ambos expresen sus necesidades, sus dificultades, sus emociones y cómo se están encontrando con respecto al proceso… pero es muy importante respetar el tiempo y los ritmos de cada uno a la hora de comunicarse”.