La EMA, sobre la vacuna de AstraZeneca: “No hay pruebas de que haya causado tromboembolismos”

La Agencia Europea del Medicamento (EMA por sus siglas inglés) ha dicho este martes que "a día de hoy no hay pruebas de que la vacuna de AstraZeneca haya causado tromboembolismos", después de que varios países, entre ellos España, hayan suspendido de forma temporal el uso de este antídoto.

"Los índices de tromboembolismos en personas que han recibido esta vacuna no son más altos que los índices de la población general", ha explicado Emer Cooke, la directora ejecutiva de la agencia.

Un escenario "previsible"

Asimismo, Cooke ha afirmado que las complicaciones de salud entre algunos de los vacunados eran un escenario "previsible" para la agencia. "Cuando vacunas a millones de personas, es inevitable".

"Todavía estamos firmemente convencidos de que los beneficios de la vacuna AstraZeneca superan los riesgos de efectos secundarios", ha remarcado, asegurando que la rueda de prensa de hoy no tiene por objetivo ofrecer los datos del estudio -todavía en marcha- sobre la posible relación entre la vacuna de la farmacéutica anglosueca y los problemas de circulación sanguínea.

"No podemos llegar a una conclusión hasta que se hayan hecho todos los análisis científicos", ha resumido.

España, entre los países que han suspendido la vacunación

Alemania, España, Francia, Italia, Dinamarca, Noruega, Islandia, Bulgaria, Irlanda y Países Bajos han suspendido el uso de la vacuna, mientras que otros Estados, como Austria, Estonia, Letonia, Lituania y Luxemburgo, han retirado un lote en concreto.

AstraZeneca, por su parte, sostiene que "no hay evidencia de un mayor riesgo" de un coágulo de sangre causado por su vacuna, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) cree que "no hay razón para no usar esta vacuna".

Resultado del estudio

La EMA aseguró ayer lunes que sus expertos estaban "analizando con gran detalle todos los datos disponibles" de los casos de tromboembolismo en pacientes vacunados con AstraZeneca y que anunciará el próximo jueves 18 sus conclusiones, pero mantuvo su recomendación positiva sobre el fármaco.

Cooke, por último, también ha indicado que la EMA continúa estudiando posibles efectos secundarios de todas las vacunas que ha aprobado hasta el momento.

En nuestra herramienta CuentaVacunas puedes comprobar cómo va el proceso de vacunación contra el coronavirus en España y en los demás países del mundo donde ha comenzado la campaña de vacunación.