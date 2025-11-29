Galicia activa un plan especial para vacunar contra la gripe a 33.000 personas de 60 a 69 años ante el adelanto de la ola epidémica

El Sergas ha puesto en marcha este fin de semana unas jornadas extraordinarias de vacunación contra la gripe para las que ya ha citado a 33.000 gallegos de entre 60 y 69 años.

A lo largo de los últimos días, la Consellería de Sanidade ha enviado miles de SMS a ciudadanos que aún no habían sido convocados por sus centros de salud. En esos mensajes se les indica una hora dentro de las franjas de mañana y tarde, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, para acudir a su hospital de referencia y recibir la vacuna de forma anticipada. La medida responde al inicio precoz de la onda gripal en la comunidad, todavía en un nivel bajo pero con tendencia claramente al alza.

Este refuerzo especial se desarrollará durante el sábado y el domingo en los hospitales públicos de las siete ciudades: el Hospital Universitario da Coruña, el Arquitecto Marcide de Ferrol, el Clínico de Santiago, el Lucus Augusti de Lugo, el CHUO de Ourense, el Álvaro Cunqueiro de Vigo y el Hospital Provincial de Pontevedra. Cada uno de ellos habilitará salas específicas para agilizar el proceso y evitar esperas.

En los hospitales comarcales, la vacunación extraordinariase concentrará en la jornada del sábado. Los puntos estarán abiertos en Cee, Barbanza, A Mariña, Monforte, Valdeorras, Verín y O Salnés, donde se reforzarán los equipos para asumir la afluencia prevista.

La Xunta subraya que esta campaña adelantada es una medida de prevención decisiva. Más de 682.200 personas ya han sido vacunadas en Galicia, y la cobertura entre los mayores de 60 años alcanza actualmente el 55,7 %. Sin embargo, la Consellería de Sanidade quiere incrementar esta cifra con rapidez para proteger a los grupos más vulnerables antes de que la gripe alcance su punto álgido, previsto para las próximas semanas.

La campaña general de vacunación frente a la gripe y la covid comenzó en septiembre, y las personas de 60 a 69 años llevan desde el 10 de noviembre accediendo a la vacuna en sus centros de salud. Aun así, miles de ciudadanos de esta franja seguían sin una fecha asignada, lo que ha motivado esta intervención extraordinaria en los hospitales.

Sanidade recuerda que quienes no reciban el SMS durante este fin de semana serán citados próximamente por la Dirección Xeral de Saúde Pública para vacunarse en su centro de salud habitual. La prioridad es que nadie quede fuera. Con esta ofensiva sanitaria, el Sergas intenta anticiparse a una gripe que llega antes de tiempo y con tendencia ascendente.

El objetivo es claro: alcanzar cuanto antes el 75 % de vacunación entre los gallegos de 60 a 69 años para afrontar el pico de la epidemia con el máximo nivel de protección posible.

