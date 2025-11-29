El veterinario Juan José Badiola advierte que la peste porcina es un virus muy letal: "El problema es que no hay vacunas"

Este sábado, el conseller de Agricultura, Pesca y Alimentación, Óscar Ordeig, anunciaba que se habían detectado cuatro nuevos casos de peste porcina africana en Barcelona, motivo por el cual, han muerto ya seis jabalíes en la sierra de Collserola. Un hallazgo que llega después de que este viernes se encontraran los primeros dos cuerpos sin vida de dos jabalíes en la misma zona.

Una noticia que ha hecho saltar las alarmas, y ha obligado a la Generalitat a activar protocolos de control, vigilancia y restricción de accesos a la zona, y se ha creado un perímetro de seis kilómetros en torno al lugar en el que se han hallado los animales, al que se ha prohibido el acceso. Se han blindado ya 76 municipios catalanes y se han suspendido actividades en parques naturales de la zona.

Evitar que este virus se propague a otros animales es primordial, ya que el volumen de cerdo que hay en Catalunya y la economía giran a su alrededor, concretamente las exportaciones de carne de cerdo representan el 19,3% del total exportado de alimentos por Catalunya.

Ante la creciente preocupación por los nuevos casos de este virus, Antena 3 Noticias ha entrevistado al veterinario y rector de la Universidad de Zaragoza, Juan José Badiola, quien ha resuelto todas las dudas y ha emitido un mensaje de tranquilidad a lo ciudadanos.

En la actualidad España cuenta con más de 80.000 exportaciones de porcino y es el primer exportador a Europa y según ha reconocido el catedrático, "si la peste se extendiera a los animales domésticos, podría ser un problema, sobre todo desde el punto de vista económico".

"Si entra en una granja produce el 100% de la muerte de los animales"

Juan José Badiola ha explicado que se trata de un "virus letal" ya que si entra en una granja produce la muerte de "el 100% de los animales".

A la pregunta de Matías Prats de cuál es el impacto económico que tendría este virus para España, el experto en salud animal ha explicado que: "El sector ganadero más vulnerable son las granjas porcinas, y es verdad que el problema está suscrito a los jabalíes. Pero no solo en España, hay hasta 12 o 13 países que han registrado casos de peste porcina africana".

Para Juan José Badiola, el principal problema de este virus "es que no se cuenta con una vacuna" para inmunizar frente a esta peste, y que la única ventaja de esto "es que no se transmite a la especie humana". El experto cree que esa vacuna "está cerca", aunque hay que disponerla para ya. Además, otra de las medidas que se deben seguir para contener este virus según ha subrayado el experto en Antena 3 Noticias, es que "las granjas mejoren las medidas de bioseguridad".

