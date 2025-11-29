Richard Gere firma la primera piedra del gimnasio pediátrico más grande de España

El actor estadounidense Richard Gere ha dejado en Murcia su firma sobre la primera piedra del que será el mayor gimnasio hospitalario de España para pacientes pediátricos y adolescentes con cáncer. Este acto ha tenido lugar en el Hospital Universitario Virgen deLa Arrixaca de la mano de Fundación Aladina.

Richard Gere, que ha llegado al complejo hospitalario sin Alejandra Silva, su esposa, ha estado acompañado por el director médico de la institución, Carlos Pérez, el jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, el alcalde de Murcia, José Ballesta, y el presidente de Fundación Aladina, Francisco Arango.

El intérprete, que cuenta con una trayectoria de más de 50 años en el cine, ha sido recibido por varios sanitarios y varios niños con cáncer en el bloque materno-infantil. Precisamente, en ese bloque es donde el actor ha dejado su firma, y como él mismo ha asegurado, lo ha hecho en el primer bloque del gimnasio en el que Fundación Aladina prevé invertir un millón de euros.

Gere ha detallado que para él es "un honor verdadero" ayudar a los niños con cáncer, con los que The Gere Foundation se siente comprometida desde hace años, y ha señalado que la construcción del gimnasio es "un sueño" que "se ha hecho realidad".

En ese sentido, ha apuntado que "cuando hacemos algo generoso", las personas, aunque no se conozcan, ya son extrañas. Asimismo, ha señalado que todos "haríamos cualquier cosa por nuestros niños".

También ha tenido un mensaje de agradecimiento para todas las personas que apoyan el proyecto de la Fundación Aladina, que con su "esfuerzo y tiempo", y también con su dinero, sacarán adelante proyectos como el del gimnasio, que comenzará a construirse en el primer trimestre de 2026.

El actor estadounidense ha aprovechado este acto para poner en valor la sanidad española frente a la de su país de origen. Tal y como ha asegurado, "su mujer cuando fue a Estados Unidos quedó espantada de que un país rico y poderoso no tuviera un sistema que se ocupase de los niños", refiriéndose a los menores con cáncer.

Del mismo modo, Gere ha reiterado que le "parece increíble que los europeos den por sentado este modelo" sanitario y ha insistido en que el sistema sanitario español ofrece una relación personal sanitario-paciente.

Poniendo de ejemplo su país de origen, ha asegurado que la primera pregunta que hacen en los centros sanitarios estadounidenses es "¿cuál es el número de su tarjeta de crédito?", mientras que en España la primera frase que escucha un enfermo es "¿cómo puedo ayudarle?". Según Gere, se trata de "una diferencia esencial" que radica en que el sistema sanitario español está "basado en las emociones".

Espacio exterior y con deportes personalizados: así será el 'Gimnasio Aladina'

El 'Gimnasio Aladina' se va a componer de una superficie techada con mucha luz y con espacio para rehabilitación y deportes personalizados y pautados. Para ello, se va a disponer de boxes individuales y de espacio exterior para realizar ejercicios al aire libre.

El Hospital Virgen de La Arrixaca es el único centro de la Región que cuenta con Servicio de Oncología Pediátrica, por lo que es de referencia para los niños menores de 14 años que sufren esta enfermedad. Ahora mismo, en la Región de Murcia hay unos 150pacientes oncológicos menores de 18 años, de los que un centenar aproximadamente son menores de 14 años.

