Alerta alimentaria por presencia de Listeria monocytogenes en esta conocida marca de jamón cocido procedente de España

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha tenido conocimiento por parte de las autoridades competentes del País Vasco a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de la presencia de Listeria monocytogenes en jamón cocido de la marca Urkabe, con fecha de caducidad 26/11/2026. A las personas que tengan los productos incluidos en esta alerta en sus domicilios, se les recomienda no consumirlos.

Los datos del producto implicado

Nombre del producto: Jamón cocido .

Nombre de marca: URKABE.

Aspecto del producto: Envase de plástico.

Número de lote: 61027.

Fecha de caducidad: 26/11/2026.

Peso de unidad: 175 g.

Temperatura: Refrigerado.

Los lugares en los que se ha distribuido

En base a la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Castilla y León, Madrid, Navarra y País Vasco, aunque no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

En caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud. Si estás embarazada, se recomienda consultar las recomendaciones de consumo durante el embarazo realizadas por la AESAN relativas a prácticas de higiene alimentaria importantes para las mujeres gestantes, además de una relación de los alimentos que se deben evitar durante el embarazo por estar asociados a determinados peligros biológicos.