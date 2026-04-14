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Hito en el Hospital de Bellvitge al extirpar un tipo de cáncer de páncreas considerado inoperable

Han realizado con éxito dos operaciones que abren nuevas opciones terapéuticas para pacientes con cáncer de páncreas localmente avanzado.

Hito en el Hospital de Bellvitge al extirpar un tipo de cáncer de páncreas considerado inoperable

Extirpan un tipo de cáncer de páncreas considerado inoperable | Antena 3 Noticias

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Claudia Justes
Publicado:

El Hospital Universitario de Bellvitge ha dado un paso decisivo en el tratamiento del cáncer de páncreas con la realización, por primera vez en España, de dos intervenciones quirúrgicas altamente complejas en tumores considerados hasta ahora inoperables. Ambos casos han requerido la aplicación de un doble bypass, venoso y arterial, para garantizar el flujo sanguíneo mientras se extirpaban tumores que afectaban también a estructuras hepáticas.

Este tipo de procedimiento, conocido como shunt, permite derivar temporalmente la circulación de sangre en situaciones muy específicas. Se utiliza cuando el tumor está adherido a vasos sanguíneos principales y su extracción implica necesariamente eliminarlos. Estos casos corresponden a los denominados cánceres de páncreas localmente avanzados, que hasta ahora, en la mayoría de ocasiones, no eran candidatos a cirugía.

Modelo en tres dimensiones

Uno de los factores clave para el éxito de estas intervenciones ha sido la planificación quirúrgica avanzada mediante modelos tridimensionales desarrollados por Cella Medical Solutions. Estas recreaciones permiten reproducir con gran precisión la anatomía del paciente, incluyendo la localización exacta del tumor y su relación con órganos y estructuras vasculares. Gracias a ello, los cirujanos pueden estudiar previamente cada caso y definir la estrategia quirúrgica más segura y eficaz.

Este avance se suma a otro hito logrado por el mismo equipo el año pasado, cuando llevó a cabo de forma pionera la extirpación de un tumor de páncreas mediante un bypass venoso intraoperatorio, sentando las bases de las técnicas actuales.

Centro de referencia en cirugia pancréatica

El Hospital de Bellvitge se consolida así como centro de referencia en cirugía pancreática, especialmente en los casos más complejos. Su Unidad de Cirugía Hepatobilio-pancreática, con más de treinta años de trayectoria, ha realizado más de 300 resecciones en los últimos cinco años, liderando este tipo de procedimientos en Cataluña. Además, el centro ha incorporado la cirugía robótica pancreática, mejorando la precisión y favoreciendo una recuperación más rápida de los pacientes.

Otra muestra del papel referente del Hospital de Bellvitge es el reciente reconocimiento como CSUR (Centros, Servicios y Unidades de Referencia) para el cáncer de páncreas de resecabilidad límite, conjuntamente con el ICO. Se trata de una red asistencial estatal especializada para patologías de baja prevalencia y procedimientos de alta complejidad.

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