Galicia pone en marcha un ensayo clínico sobre la vacuna contra el virus respiratorio sincitial en mayores

Se trata de la vacuna Abrysvo que, por supuesto, ya ha sido aprobada para la prevención de ingresos por virus respiratorio sincitial (VRS). Es la que se empleará en el desarrollo del ensayo Sincigal, con el que Galicia pretende evaluar su impacto real en la población de cierta edad.

Concretamente, en los mayores de 60 años, que conforman el grupo llamado a participar. Son más de 900.000 personas de toda la comunidad a las que se quiere hacer un llamamiento a colaborar.

La Consellería de Sanidade y la Fundación Pública Galega Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS) son quienes han puesto en marcha este ensayo, con el objetivo de analizar si la inmunización reduce las hospitalizaciones en población de edad avanzada.

Galicia fue la primera en inmunizar a la población infantil de todo el mundo

No en vano se trata de un virus que puede causar complicaciones pulmonares graves. Se ha visto en población infantil, sobre todo en bebés, y también afecta a los mayores; es decir, en general, a la población más vulnerable.

Galicia fue pionera en 2023 en este ámbito. El sistema sanitario gallego inmunizó al primer bebé del mundo frente al VRS al incorporar esta protección al calendario vacunal infantil. Los datos avalan estas decisiones: la medida permitió reducir en más de un 90 % las hospitalizaciones por bronquiolitis en los niños inmunizados.

Ahora, con el ensayo Sincigal, Galicia busca determinar con rigor científico quién debe vacunarse frente al VRS y en qué momento, pudiendo trasladar esta protección a la población mayor si el estudio revela que es positivo.

"El virus respiratorio sincitial es más conocido en la parte pediátrica; en los niños se ha solucionado gracias a la vacunación", explica Federico Martinón, investigador principal de Sincigal. "Para las personas de avanzada edad o para aquellas que, de base, tienen problemas en el pulmón o en el corazón, puede tener consecuencias graves, incluyendo hospitalización, alteraciones cardiovasculares o incluso el fallecimiento", continúa el doctor.

Pero, dentro de los problemas que genera, hoy hablamos desde el positivismo y la esperanza. "La buena noticia es que ya hay vacunas aprobadas y comercializadas, y Galicia quiere hacer un abordaje pragmático del análisis de estas vacunas", dice este investigador, que recuerda también el ensayo Galflu, en el que participaron alrededor de 135.000 personas y que permitió demostrar los beneficios de la vacuna antigripal de alta dosis para la población mayor. Una vez demostrado, se ha podido incorporar de manera general al calendario vacunal.

La participación es voluntaria y quien quiera participar puede solicitar información en los centros médicos. Además, los mayores de 60 años serán informados de este ensayo cuando acudan a vacunarse contra la gripe o la covid, o durante sus consultas rutinarias. La intención es invitar a estas 900.000 personas a participar por todas las vías posibles. Además se ha activado una página web (www.sincigal.es) y un teléfono gratuito para solventar posibles dudas.

Los expertos hacen un llamamiento a la población para participar

No todos los que entren en el ensayo recibirán la vacuna. Ahí está la importancia del estudio, la forma de extraer información de valor de cara a su efectividad. Tendrán un 50 % de posibilidades de recibir o no la vacuna, una asignación determinada al azar mediante una plataforma informática. Después se compararán los resultados entre ambos grupos.

El estudio no requiere visitas de seguimiento, ya que los datos necesarios se obtendrán de la historia clínica electrónica de cada participante. No supondrá ningún traslado para los mayores ni más tiempo. Es una única vacuna que tendrá un gran valor en cuanto al análisis de datos. "Esperamos y deseamos que Galicia, una vez más, esté a la cabeza de todo lo que tiene que ver con vacunas", concluye el doctor Martinón.

