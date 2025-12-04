Cuidado si tienes este calendario de Adviento: La Aesan advierte de alimentos alérgenos sin etiquetar en español

Muchos sueñan con la llegada de la Navidad. Uno de los elementos por excelencia de esta época tan mágica para niños, y no tan niños, es el calendario de Adviento. Cada día es una ilusión.

Eso sí, mucho cuidado con cuál has elegido, pues la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha advertido a las personas con alergia o intolerancia a los componentes de la leche, soja, avellanas, frutos de cáscara, huevo, trigo y gluten de la venta de un calendario de Adviento con esos ingredientes sin informar en castellano.

El producto afectado

El producto que se ha visto afectado es el calendario de adviento Milka Pop-Up 3D, un modelo bastante llamativo que contiene una miniatura de árbol de Navidad para montar en 3D vendido por Mondelez International, con el lote CWS1252831, con fecha de consumo preferente para el 31 de marzo de 2026 y código de barras 7622202013584.

La distribución inicial ha sido a Andalucía, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia y País Vasco, aunque la Aesan no ha descartado que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas. La información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), para verificar la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

En caso de tener este producto en casa y presentar alergia o intolerancia a los productos mencionados, la Aesan recomienda abstenerse de consumirlo. Aún así, reitera que su consumo no comporta ningún riesgo para el resto de población.

La propia empresa Mondelez International ha destacado en un comunicado que se trata de una incidencia ante la ausencia del etiquetado en idioma español y que el listado de ingredientes y alérgenos es el que se comercializa habitualmente en España. Debido a ello, la compañía ha puesto a disposición en español el listado de ingredientes del producto, con sus alérgenos, para prevenir cualquier incidencia a los consumidores que pudieran ser alérgicos y/o intolerantes.

Mondelez International ha confirmado en el comunicado que esta situación solo afecta a este lote específico mencionado, el resto de los productos de Milka y de la oferta de Mondelez España no están afectados por esta incidencia.