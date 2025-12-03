Sanidad recomienda el uso de la mascarilla en centros sanitarios ante el aumento de las infecciones respiratorias agudas

La Comisión de Salud Pública, formada por representantes del Ministerio de Sanidad y de las consejerías de salud de todas las comunidades y ciudades autónomas, ha aprobado el Documento Marco de Recomendaciones para el control de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs).

Esta medida sale adelante en un momento clave: justo cuando la gripe ha alcanzado ya niveles epidémicos en nuestro país. Con ella, el objetivo es mejorar la respuesta ante la epidemia estacional de virus respiratorios durante la temporada 2025-2026.

Recomendaciones generales

La Comisión establece una serie de recomendaciones generales válidas para cualquier situación: impulsar la vacunación, fortalecer los sistemas de vigilancia de los virus, formar al personal sanitario y revisar los planes de contingencia.

También se insiste en ventilar bien los espacios, cuidar la higiene respiratoria y de manos, usar mascarilla si se tienen síntomas, sobre todo si se va a tener contacto con personas vulnerables, y reducir interacciones sociales cuando sea necesario.

Sin embargo, se definen cuatro posibles escenarios de riesgo que varían según la forma en la que avancen los contagios y su impacto en los centros sanitarios. En cada uno se aplican medidas adicionales:

Situación interepidémica o basal

En situación de normalidad, se mantienen las medidas básicas de prevención, vigilancia y recomendación de mascarilla para personas con síntomas, especialmente si se va a tener contacto con personas vulnerables, así como su uso continuado por parte de trabajadores sintomáticos en centros sociosanitarios.

Escenario de epidemia de nivel bajo o medio

En este caso, se refuerza la coordinación y la comunicación con la ciudadanía. Además, se intensifica la recomendación del uso de mascarilla en entornos vulnerables y en áreas sensibles de los hospitales, como unidades oncológicas o de trasplantes, tanto por profesionales como por pacientes y acompañantes. En centros residenciales, se mantiene el uso continuado por trabajadores con síntomas, y se pueden adoptar medidas adicionales si se detecta transmisión.

Escenario de epidemia de nivel alto

Se adaptan los planes asistenciales y se generaliza el uso de mascarilla en espacios comunes de centros sanitarios, como salas de espera o urgencias. En centros residenciales, se podrían limitar las visitas y se aconseja a personas vulnerables utilizar mascarilla en espacios cerrados sin ventilación adecuada.

Escenario de epidemia de nivel muy alto

En un escenario de epidemia de nivel muy alto, se activa una coordinación extraordinaria entre territorios. Las autoridades sanitarias podrán aplicar medidas excepcionales para frenar la transmisión en determinados contextos o colectivos especialmente expuestos.

De esta manera, el documento subraya la importancia de la coordinación entre los servicios de salud pública autonómicos y el Ministerio de Sanidad, así como la necesidad de una vigilancia constante para una detección rápida especialmente en lugares vulnerables, como residencias de mayores o unidades hospitalarias específicas, donde la detección precoz y la actuación inmediata resultan esenciales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.