Los médicos mantienen el pulso al Ministerio de Sanidad y convocan una huelga general del 9 al 12 de diciembre

Médicos de toda España irán a huelga del 9 al 12 de diciembre. Los paros tendrán lugar en toda las comunidades autónomas con el objetivo de mostrar su rechazo al borrador de Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad.

Tras la propuesta ministerial de modificar del Estatuto Marco, este jueves la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha mostrado su rechazo.

¿Qué es lo que reclaman los médicos?

El Ministerio de Sanidad lanzó en 2025 la propuesta de Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco. Un estatuto que con el que trataban de cambiar una ley que a su parecer estaba "obsoleta y lleva sin modificarse en profundidad 22 años", según el resumen de borrador presentado en junio de aquel año.Sin embargo, para el colectivo sanitario, las medidas que proponen no son suficientes.

Para el CESM la solicitud de un nuevo Estatuto viene de "la necesidad que tiene el colectivo médico de tener un Ámbito de Negociación diferenciado y de tener interlocutores propios ante la Administración".

Además, piden que se diferencie entre los grupos titulados MECES III con titulados MECES II, por lo que los graduados de "240 créditos con formación especializada podrían tener el mismo nivel que un médico con 360 créditos".

Otra de sus exigencias tiene que ver con las jornadas de guardias que no se califican como "extraordinaria". Tampoco "se garantiza su retribución por encima de la hora ordinaria, y que dichas horas computen como tiempo trabajado para la jubilación".

Asimismo, expresan que no se puede permitir un "régimen de incompatibilidades discriminatorio" o la "movilidad forzosa" para someter al colectivo médico a "condiciones laborales injustas".

La respuesta del Ministerio de Sanidad

Por su parte, el Ministerio de Sanidad ha incorporado al borrador del nuevo Estatuto varias de las demandas exigidas, entre ellas: el fin de la inestabilidad mediante OPEs obligatorias cada dos años, movilidad real garantizada con un concurso de traslados anual mediante concurso abierto, reducción de la jornada máxima semanal a 45 horas o una reducción de las guardias que pasan por ley de 24 horas a 17 horas.

Igualmente, se incluyen medidas para la mejora integral del descanso laboral, regulación de las plantillas o refuerzo de la conciliación.

Los sindicatos convocan una huelga indefinida en enero

Por su parte, los sindicatos SATSE-FSES, CC. OO., UGT, CSIF y CIG-Saúde han convocado una huelga indefinida a partir del 27 de enero. Así lo ha comunicado Begoña Ballell, secretaria estatal del Sector Salud de UGT Servicios Públicos quien ha denunciado la falta de intención de la Ministra de Sanidad y la necesidad de llegar a un acuerdo "justo, útil y beneficioso para todos los trabajadores y trabajadoras sin excepción ni privilegios entre colectivos profesionales".

