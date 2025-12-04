Crisis de la peste porcina: Hallado otro jabalí muerto en la Universidad Autónoma de Barcelona

Varios trabajadores de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han encontrado esta mañana un jabalí muerto, en plena crisis sanitaria por la peste porcina africana en España, que dura ya seis días. “No es el primero ni el último" -se ha dicho desde el centro- que se hallará en el recinto, dado que se encuentra en medio de la zona cero del brote de peste porcina africana.

De momento, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Ganadería asegura que siguen siendo 9 los casos positivos en la enfermedad y, aunque durante estos días de búsqueda se han hallado más jabalíes muertos, esta cifra no se va a actualizar más hasta que no aumente el número de infectados.

“Están todas las mesas valladas", explica Marc, estudiante de la UAB. "Puede ser una buena medida porque es una zona donde mucha gente viene a comer y puede haber algún resto de algún virus”, añade. “Si vas por algunos sitios de la universidad sí que hay rastros, se nota que ha habido jabalíes, hay tierra removida”, dice otra alumna, María. Raúl, por su parte, describe que los estudiantes utilizan esas zonas para comer, y cabe la posibilidad, dice, de que si queda algún resto de comida, los jabalíes vengan y se la coman.

Desde la universidad se ha emitido el siguiente comunicado:

"El Gobierno de la Generalitat ha activado el plan de contingencia tras confirmar la presencia del virus de la peste porcina africana en jabalíes hallados muertos en el medio natural de Cerdanyola del Vallès.

Ante la posible presencia de jabalíes en el campus o en sus alrededores, queda anulada toda actividad programada en el medio natural (bosques y cultivos junto al campus). Por tanto no se pueden realizar salidas de campo, paseos o actividades similares dentro de estos espacios, incluidas las programadas por los centros o servicios. La circulación en las zonas urbanizadas del campus no se ve afectada por esta medida".

Desde Protección Civil se recuerda cómo actuar en caso de localizar un jabalí:

• No tocar ni manipular ningún ejemplar, sea vivo o muerto.

• Avisar inmediatamente a los Agentes Rurales (tel. 112) y al Servicio de Seguridad y Vigilancia 93 581 25 25.

• Mantener una distancia de seguridad y evitar acercarse a ella para tomar fotografías o vídeos.

• Si pasea con el perro llévelo siempre atado.

Más de 1.000 efectivos trabajando en la zona

Ya hay más de 1.000 efectivos trabajando y peinando de nuevo el radio de hasta 6 km -la zona infectada- para contener dentro de este perímetro, con repelentes químicos y vallado, a todos los jabalíes para que no entren ni salgan y se propague el virus. Se trabaja también -con drones y con perros especializados- en el radio de 6-20 km, para ver si se encuentran más cuerpos de fauna salvaje. Aquí se han preparado jaulas para capturar jabalíes, aunque todavía no se cuenta con el visto bueno de la Comisión Europea para hacerlo ni se han aprobado las batidas.

Al dispositivo de búsqueda se han incorporado ya los Bombers de la Generalitat y Bombers de Barcelona, y este jueves han llegado más unidades caninas de Andorra y de la Comunidad de Madrid para ayudar en las zonas más escarpadas.

Además, la Generalitat ha informado de que el pasado 28 de noviembre -antes del inicio de la alerta sanitaria- se aprobó una partida de 1 millón de euros para capturas y control cinegético de jabalíes, y se espera que se pueda ampliar de cara al año que viene.

La Comisión Europea eleva a 91 los municipios confinados

Según la revisión que realizó la Comisión Europea de la zona confinada, se han elevado a 91 los municipios confinados de Barcelona. Aun así, las granjas afectadas continúan siendo 39, aunque sin ningún caso de cerdo infectado por peste porcina africana. La medida de seguridad se mantendría, según la CE, hasta finales de febrero.

La preocupación por la situación económica continúa latente porque países como China han prohibido la importación de carne de cerdo no solo de la zona de seguridad de 20 km de radio, sino de toda la provincia de Barcelona, que incluye comarcas tradicionalmente exportadoras de productos porcinos como Osona.

Desde la Conselleria de Agricultura esperan que el Ministerio pueda negociar con este y otros países asiáticos importadores de carne -que suponen el 80% del total de países extracomunitarios- como Corea del Sur y Japón, para que se puedan comercializar productos de empresas fuera del radio de 20 km, y no excluir a las de toda la provincia.

