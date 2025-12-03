Alertan de que la peste porcina podría volverse endémica en España

La peste porcina africana está en el foco y ha llevado a los países de la Unión Europea afectados a imponer estrictas medidas con el fin de contener la enfermedad, que ya ha supuesto el sacrificio de miles de cerdos y pérdidas millonarias para el sector. Ahora, el temor es a que se vuelva endémica.

El programa de vigilancia epidemiológica de Peste Porcina Africana aprecia posibilidades de que este virus se vuelva endémico en España tras su reintroducción, señalando que las posibilidades se incrementan mucho más en caso de que el patógeno llegue al suroeste peninsular por la presencia de un tipo de garrapata que es un vector importante de transmisión.

Atendiendo al plan, consultado por 'EFE', la población de jabalíes "tiende al alza y no debe dejar de considerarse la posibilidad de mantenimiento endémico de la enfermedad, una vez reintroducida, gracias a la posible infección de las poblaciones de jabalíes". Dicha posibilidad aumenta de manera relevante si se infectan "garrapatas del género Ornithodoros spp. en la zona del suroeste de la Península Ibérica", donde es prevalente ya que son huéspedes naturales del virus y uno de los principales vectores para la transmisión de la enfermedad.

Test de detección de garrapatas en granjas de cerdos

De hecho, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación adjudicó recientemente un contrato al Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (Irnasa-CSIC) para el suministro de test que permitan la detección de garrapatas en granjasde cerdos en el "contexto de preocupación" que ya había por la evolución de la peste porcina africana en el entorno europeo, según un comunicado que emitió dicho instituto.

En los países del este de Europa que se ven afectados por el actual brote, el jabalí por sí solo, sin necesidad de garrapatas, está jugando un rol "importante" en el mantenimiento de la enfermedad. Los científicos señalan que se debe a que la ausencia de especies carroñeras, unido a las bajas temperaturas del invierno, que hacen que los cadáveres de los jabalíes muertos se mantengan en el campo durante largos periodos de tiempo (pasando el invierno) manteniéndose como fuente de infección para los jabatos de la primavera siguiente.