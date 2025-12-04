Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Médicos y enfermeras en puestos de difícil cobertura podrán trabajar en Andalucía después de los 65 años

La medida publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía incluye a médicos de familia, pediatras de atención primaria y especialistas en epidemiología.

Un médico atendiendo a una pacienteIstock

Elena Álvarez
Publicado:

La Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud permitirá a médicos y enfermeras que trabajan en plazas de difícil cobertura seguir voluntariamente ejerciendo su labor. Los médicos podrán hasta los 70 años y las enfermeras hasta los 67.

Esta medida figura en la resolución del pasado 27 de noviembre, publicada ahora en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Esta orden firmada por la directora gerente del SAS, Valle García Sánchez, se justifica tras constatarse "la necesidad de impulsar medidas que permitan buscar un equilibrio en la tasa de sustitución del personal".

La Junta de Andalucía permitirá así la "prolongación voluntaria de la permanencia en servicio activo hasta alcanzar la edad máxima de 70 años al personal con licenciatura sanitaria que reúna la capacidad funcional necesaria de las categorías de facultativos especialistas de área en distintas especialidades". La medida incluye a médicos de Familia en sus diferentes destinos, pediatras de Atención primaria, médicos de Admisión y Documentación clínica, médicos de Trabajo y especialistas en epidemiología.

Igualmente, "se posibilita la prolongación voluntaria de la permanencia en el servicio activo hasta alcanzar la edad máxima de 67 años para el personal de Enfermería y sus distintas especialidades en puestos declarados de difícil cobertura".

Prórroga anual

El SAS aclara que esta prórroga será anual dejando abierta la posibilidad de que sea "renovada siempre que la persona cumpla con los requisitos previstos y persistan las necesidades en el Plan de Ordenación de Recursos Humanos".

El Consejo de Gobierno aprobó este martes en relación con los puestos de difícil cobertura, el decreto que regula el procedimiento selectivo específico por concurso para cubrir estas plazas. Para el Servicio Andaluz de Salud se trata de una herramienta prevista en la Ley de Salud de Andalucía que permitirá "dar respuesta" a la falta de profesionales en determinadas categorías y localidades donde las convocatorias convencionales "no han logrado cubrir las vacantes existentes".

De esta forma, el Servicio Andaluz de Salud podrá volver a convocar por este sistema de concurso las 364 plazas de Médico de Familia (320) y Pediatra de Atención Primaria (44) que quedaron desiertas en la fase de inscripción de la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2025 que se está desarrollando.

Reforzar la asistencia sanitaria en zonas rurales

Esta iniciativa de "carácter excepcional" permitirá reforzar la asistencia sanitaria en zonas rurales o con especiales dificultades de captación, así como en categorías profesionales con déficit estructural. Con este nuevo decreto que articula un sistema "ágil y garantista" se podrá incorporar personal estatutario fijo mediante concurso de méritos, siempre que se haya acreditado que dichas plazas no puedan ser ocupadas a través de los procedimientos ordinarios de selección.

Este mecanismo publicado en el BOJA no solo favorece la estabilidad del empleo público y facilita la planificación de recursos humanos también mejora la continuidad asistencial en aquellas áreas que requieren una atención reforzada. La orden incluye entre sus elementos la obligación de realizar la solicitud de forma electrónica para agilizar la tramitación, la posibilidad de convocar procesos selectivos específicos por concurso exclusivamente para estos puestos y la declaración formal de los puestos de difícil cobertura incluida en el Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Servicio Andaluz de Salud.

