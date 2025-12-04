César Carballo, médico de urgencias, sobre la epidemia de gripe: "Las urgencias de los hospitales empiezan a colapsar"

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado un nuevo protocolo común para hacer frente al incremento anticipado de los virus respiratorios durante la campaña 2025-2026, una temporada que ha comenzado con una incidencia inusualmente alta de gripe, covid y otros patógenos respiratorios. Dentro de esta situación, el sector sanitario comienza a notar el aumento de contagios y apelan a la vacunación inmediata y el uso de mascarilla.

César Carballo, doctor en servicio de urgencias en el hospital La Paz de Madrid, explica durante una entrevista para Antena3 Noticias como se esta viviendo la epidemia, que factores están influyendo en los contagios y como evitar pillar la gripe.

Las urgencias colapsadas

Los servicios médicos se encuentran colapsados por la afluencia de personas que acuden a urgencias con signos de virus respiratorio. Carballo asegura, que los más afectados son los "pacientes mayores pluripatológicos" que acuden con "Gripe A" y que el panorama médico esta muy saturado debido a que la época gripal "se ha adelantado unas tres semanas". Situación, que finalmente ha derivado en una epidemia a nivel nacional que ya esta siendo gestionada por el Ministerio de Sanidad.

El sanitario, continua explicando que nos encontramos en un "pico de Gripe A" y que no se están viendo casos de "virus repositorios sincitial" ni de "Covid", enfermedad que posteriormente parece que si repuntará en casos según explica. Además, los casos no están afectado a pacientes jóvenes y los pocos que se contagian tiene síntomas leves como fiebre, tos y mucosidad; algo totalmente normal que no supone ningún riesgo para la salud siempre y cuando se mantengan unos mínimos para la recuperación, según explica Carballo.

Además, la gripe esta atacando potencialmente a niños pequeños, lo que provoca también un gran colapso en las urgencias de pediatría, según comenta el doctor. No obstante, aunque sean un grupo muy vulnerable y se estén viendo afectados, los síntomas y patologías que presentan también son totalmente normales y no hay que alarmarse por cualquier situación de infección respiratoria, dictamina Carballo.

Recomendaciones y prevención

Las recomendaciones del doctor, son las mismas para todos los ciudadanos contagiados o de riesgo: utilizar las mascarillas en determinados casos en los que haya una mayor afluencia de gente y no sea posible mantener una distancia mínima de seguridad, vacunarse durante las campañas que esta realizando Sanidad para evitar un mayor aumento de la epidemia y mantener la calma ante el virus.

Ante la epidemia, Sanidad subraya que el objetivo no es regresar a restricciones generalizadas, sino reforzar la protección en los lugares donde la transmisión puede tener consecuencias más graves. Por ello, el uso de mascarillas se combinará con medidas complementarias, como ventilar espacios cerrados, fomentar la vacunación en grupos vulnerables o promover el teletrabajo cuando aumente la circulación viral.

El protocolo establece una serie de medidas que deben aplicarse de manera proporcional al nivel epidemiológico de cada territorio. Para ello, se han definido cuatro escenarios de riesgo: basal o interepidémico, bajo, medio y alto. Cada uno determina en qué situaciones la mascarilla será recomendada o deberá considerarse obligatoria en los centros sanitarios.

