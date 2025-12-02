Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El precio del cerdo se desploma hasta un 17% tras los casos de peste porcina en Cataluña

Se trata de la mayor bajada de precio en una década mientras la ternera se encarece un 18% en un año.

Granja de cerdos

El precio del cerdo se desploma hasta un 17% | Europa Press

Víctor Briegas
Publicado:

El precio del cerdo ha sufrido una caída histórica. La aparición de un brote de peste porcina ha provocado un descenso de hasta un 17%, y hoy el kilo se paga 10 céntimos menos. Es el mayor desplome registrado en mucho tiempo y ya se nota en los principales mercados. La bajada aumenta la distancia con otras carnes que siguen encareciéndose: la ternera, que ha subido un 18% en un año, y el cordero, que tampoco deja de hacerlo.

El impacto ha sido inmediato en Mercolleida, donde su director, Miquel Berges, explica que “nunca había bajado más de 6; con lo cual 10 céntimos es la bajada más fuerte”. En las carnicerías del resto del país esperan que el ajuste llegue pronto. Algunos carniceros aseguran que el cochinillo está muy bien de precio y que, ante el aumento del producto, “va a bajar el precio”.

La situación es la contraria en la ternera. Un carnicero reconoce que “lo estoy subiendo en este momento” porque “no hay mucho ganado y, claro, está carísimo”. Y avisa: “Casi seguro que va a subir”. La presión sobre la oferta y el aumento de la demanda podrían encarecerla aún más.

No hay riesgo para los humanos

El brote ha generado inquietud entre los consumidores, aunque desde las carnicerías insisten en lanzar un mensaje de tranquilidad. Vanesa, carnicera, recuerda que ahora la carne “es cuando más controles pasa”. Y muchos clientes lo corroboran: “Yo la sigo consumiendo”, asegura uno; “veo que está controlado”, añade otra.

Entre los ganaderos, la preocupación sí es evidente. Piden “mirar bien todas las líneas, todos los perímetros de las percas” para evitar la propagación. En la comarca de Jabugo, cuna del jamón ibérico, Antonio explica que los productos actuales “son animales que se sacrificaron hace 3 o 4 años; no debería repercutir”.

El impacto económico está pendiente de cuantificar

El sector porcino mueve 25.000 millones al año, y desde Interporc advierten del impacto internacional. Su director, Daniel de Miguel, reconoce que “generará un impacto económico aún pendiente de cuantificar”. España llevaba 30 años libre de peste porcina, pero hoy el escenario es distinto porque en esos años no se exportaba.

